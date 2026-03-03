https://1prime.ru/20260303/iran-867962815.html

"Чрезвычайно опасно". На Западе раскрыли противоречие в плане по Ирану

МОСКВА, 3 марта — ПРАЙМ. Попытки Соединенных Штатов закрепить стабильный проамериканский режим в Иране потерпят неудачу из-за их собственной нестабильности, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."План состоит в том, чтобы при поддержке США установить военную гегемонию Израиля на Ближнем Востоке. Основная цель — укрепить позиции Израиля с помощью США. <…> Это геополитический ход. Безусловно, это также попытка сменить режим в Иране, но это часть более широкого плана. США продолжают преследовать цель глобального доминирования," — подчеркнул профессор.Сакс также отметил, что амбиции Соединенных Штатов по отношению к Ирану не соотносятся с их реальными возможностями."Я сомневаюсь, что все пойдет по плану. Считаю, что это чрезвычайно рискованное предприятие. <…> Ведь речь идет о войне в условиях крайне нестабильной политической обстановки. <…> США не смогут создать устойчивый проамериканский режим в Иране. Это совершенно нереально. <…> США сами недостаточно стабильны, чтобы достичь этой цели," — резюмировал Сакс.В субботу началась масштабная военная операция США и Израиля против Ирана. В Тель-Авиве подчеркнули, что их главная задача — предотвратить получение Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, призвав население к смене режима.В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Также жертвами операций США и Израиля стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.СМИ сообщают, что ракеты поражают не только военные, но и гражданские объекты как в Иране, так и в других странах региона. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и американским позициям на Ближнем Востоке.Российские официальные лица заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не связаны с поддержкой режима нераспространения ядерного оружия, и призвали вернуться к переговорному процессу. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова поддержать мирное урегулирование, включая участие в работе Совбеза ООН.

