https://1prime.ru/20260303/iran-867962815.html
"Чрезвычайно опасно". На Западе раскрыли противоречие в плане по Ирану
"Чрезвычайно опасно". На Западе раскрыли противоречие в плане по Ирану - 03.03.2026, ПРАЙМ
"Чрезвычайно опасно". На Западе раскрыли противоречие в плане по Ирану
Попытки Соединенных Штатов закрепить стабильный проамериканский режим в Иране потерпят неудачу из-за их собственной нестабильности, такое мнение в эфире... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T06:49+0300
2026-03-03T06:49+0300
2026-03-03T06:49+0300
политика
иран
сша
израиль
джеффри сакс
али хаменеи
сергей лавров
мид
совбез
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/82892/89/828928920_0:0:4448:2503_1920x0_80_0_0_73dc9e960548084510c46a3e4b31b0ce.jpg
МОСКВА, 3 марта — ПРАЙМ. Попытки Соединенных Штатов закрепить стабильный проамериканский режим в Иране потерпят неудачу из-за их собственной нестабильности, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."План состоит в том, чтобы при поддержке США установить военную гегемонию Израиля на Ближнем Востоке. Основная цель — укрепить позиции Израиля с помощью США. <…> Это геополитический ход. Безусловно, это также попытка сменить режим в Иране, но это часть более широкого плана. США продолжают преследовать цель глобального доминирования," — подчеркнул профессор.Сакс также отметил, что амбиции Соединенных Штатов по отношению к Ирану не соотносятся с их реальными возможностями."Я сомневаюсь, что все пойдет по плану. Считаю, что это чрезвычайно рискованное предприятие. <…> Ведь речь идет о войне в условиях крайне нестабильной политической обстановки. <…> США не смогут создать устойчивый проамериканский режим в Иране. Это совершенно нереально. <…> США сами недостаточно стабильны, чтобы достичь этой цели," — резюмировал Сакс.В субботу началась масштабная военная операция США и Израиля против Ирана. В Тель-Авиве подчеркнули, что их главная задача — предотвратить получение Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, призвав население к смене режима.В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Также жертвами операций США и Израиля стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.СМИ сообщают, что ракеты поражают не только военные, но и гражданские объекты как в Иране, так и в других странах региона. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и американским позициям на Ближнем Востоке.Российские официальные лица заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не связаны с поддержкой режима нераспространения ядерного оружия, и призвали вернуться к переговорному процессу. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова поддержать мирное урегулирование, включая участие в работе Совбеза ООН.
https://1prime.ru/20260302/iran-867935133.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82892/89/828928920_0:0:3872:2904_1920x0_80_0_0_f6e92140e45dcf1f7da3349382bfe02e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, израиль, джеффри сакс, али хаменеи, сергей лавров, мид, совбез, оон
Политика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Джеффри Сакс, Али Хаменеи, Сергей Лавров, МИД, Совбез, ООН
"Чрезвычайно опасно". На Западе раскрыли противоречие в плане по Ирану
Профессор Сакс: США не удастся установить проамериканский режим в Иране
МОСКВА, 3 марта — ПРАЙМ.
Попытки Соединенных Штатов закрепить стабильный проамериканский режим в Иране потерпят неудачу из-за их собственной нестабильности, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"План состоит в том, чтобы при поддержке США установить военную гегемонию Израиля на Ближнем Востоке. Основная цель — укрепить позиции Израиля с помощью США. <…> Это геополитический ход. Безусловно, это также попытка сменить режим в Иране, но это часть более широкого плана. США продолжают преследовать цель глобального доминирования," — подчеркнул профессор.
Сакс также отметил, что амбиции Соединенных Штатов по отношению к Ирану не соотносятся с их реальными возможностями.
"Я сомневаюсь, что все пойдет по плану. Считаю, что это чрезвычайно рискованное предприятие. <…> Ведь речь идет о войне в условиях крайне нестабильной политической обстановки. <…> США не смогут создать устойчивый проамериканский режим в Иране. Это совершенно нереально. <…> США сами недостаточно стабильны, чтобы достичь этой цели," — резюмировал Сакс.
В субботу началась масштабная военная операция США и Израиля против Ирана. В Тель-Авиве подчеркнули, что их главная задача — предотвратить получение Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский военно-морской флот и оборонную промышленность, призвав население к смене режима.
В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Также жертвами операций США и Израиля стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
СМИ сообщают, что ракеты поражают не только военные, но и гражданские объекты как в Иране, так и в других странах региона. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и американским позициям на Ближнем Востоке.
Российские официальные лица заявили, что действия Вашингтона и Тель-Авива не связаны с поддержкой режима нераспространения ядерного оружия, и призвали вернуться к переговорному процессу. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова поддержать мирное урегулирование, включая участие в работе Совбеза ООН.
NYT сообщила об ударе Ирана по военным объектам США на Ближнем Востоке