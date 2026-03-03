Рост прибыли на рынке акций определят эти четыре игрока

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. На фоне замедления экономики и высокой неопределенности с переговорным треком аппетит к риску остается низким. При этом наблюдаемая риск-премия не выбивается из "нормального" уровня, и это указывает на то, что влияние геополитики в риск-премии отсутствует.Наш базовый сценарий на 2026 год —начало постепенного восстановления в первом полугодии на фоне снижения ключевой ставки и опережающий рост во втором полугодии при условии ослабления рубля.В долгосрочном периоде динамика основного бенчмарка российского рынка акций – индекса Мосбиржи определяется динамикой прибыли на акцию (EPS). Мы ожидаем, что восстановление прибыли начнется не раньше второго полугодия 2026 года вместе с ростом прибылей ключевых четырех компаний, на которые приходится более 60% всей прибыли индекса: "Лукойла", "Сбербанка", "Газпрома", "Сургутнефтегаза".Ослабление рубля начиная со второго полугодия 2026 года и далее может привести к улучшению ожиданий по EPS экспортноориентированных компаний. А снижение дисконта Urals со второго полугодия 2026 года поддержит результаты нефтяных компаний. В финансовом секторе EPSможет улучшиться за счет уменьшения стоимости фондирования по мере снижения ключевой ставки.Прогнозируем дивидендную доходность 6% при консенсусе 11%Крепкий рубль и дешевая нефть не позволяют нефтегазовым компаниям выплачивать высокие дивиденды, что оказывает общее влияние на дивидендную доходность индекса Мосбиржи. На этом фоне дивидендным аристократом стала "Транснефть", которая мало зависит от цен на нефть и курса рубля.В секторе металлургии и добычи компании в основном отказываются от дивидендов. Единственными игроками с устойчивым дивидендным потенциалом в 2026 году остаются "Полюс" и "Фосагро".Ряд компаний из финансового сектора с сильной бизнес-моделью ("Cбер", "Т-Технологии") в целом сохранили дивидендный потенциал, однако возможность выплачивать устойчиво высокие дивиденды в будущем у других игроков вызывает сомнения.Секторальный обзорНефтегазСнижение цен на нефть и отсутствие поддержки в виде ослабления рубля оказывают существенное давление на доходность сектора —средняя ожидаемая дивидендная доходность на горизонте года — 7%, совокупный ожидаемый доход 19%. Стратегически сектор должен поддержать слабеющий рубль.Цветная металлургияХорошая ценовая конъюнктура по большинству цветных промышленных и драгоценных металлов, усиленная ожиданиям стимулирования китайской экономики, снижением ставки ФРС и разрывом цепочек поставок, вероятно, сохранится в первом полугодии 2026 года. Ключевой риск —затянувшееся укрепление рубляЧерная металлургияОбъемы строительства в РФ в 2025 году сократятся на фоне высокой стоимости финансирования, что отразится на спросе на сталь, а на внешних рынках избыток китайского экспорта окажет давление на цены массового сортамента, что в совокупности с крепким рублем снижает привлекательность экспортной альтернативы.ФинансыСнижение ключевой ставки ЦБ РФ позволит банкам восстановить чистый процентный доход за счет выравнивания кривой доходности и дополнительно заработать на переоценке активов с длинной дюрацией. Накопленный запас прочности по собственному капиталу банков позволит перезапустить новый цикл кредитования по мере снижения ключевой ставки. Основной риск —ухудшение кредитного качества заемщиков и досоздание резервов на ожидаемые кредитные убытки (ОКУ).IT/TMTСтратегически сектор сохраняет высокие темпы роста, привлекательный уровень оценки и потенциал для улучшения маржинальности и денежных потоков. На уровне субсегментов ждем снижения EPSв производстве ПО на фоне роста налоговой нагрузки.Потребительский секторПоложительные темпы роста потребительских расходов поддержат сектор на тактическом горизонте, а стратегически потребительский импульс компенсируется ростом расходов компаний на рабочую силу и логистику.Автор - Максим Федосов, портфельный управляющий УК "Первая"
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. На фоне замедления экономики и высокой неопределенности с переговорным треком аппетит к риску остается низким. При этом наблюдаемая риск-премия не выбивается из "нормального" уровня, и это указывает на то, что влияние геополитики в риск-премии отсутствует.
Наш базовый сценарий на 2026 год —начало постепенного восстановления в первом полугодии на фоне снижения ключевой ставки и опережающий рост во втором полугодии при условии ослабления рубля.
В долгосрочном периоде динамика основного бенчмарка российского рынка акций – индекса Мосбиржи определяется динамикой прибыли на акцию (EPS). Мы ожидаем, что восстановление прибыли начнется не раньше второго полугодия 2026 года вместе с ростом прибылей ключевых четырех компаний, на которые приходится более 60% всей прибыли индекса: "Лукойла", "Сбербанка", "Газпрома", "Сургутнефтегаза".
Ослабление рубля начиная со второго полугодия 2026 года и далее может привести к улучшению ожиданий по EPS экспортноориентированных компаний. А снижение дисконта Urals со второго полугодия 2026 года поддержит результаты нефтяных компаний. В финансовом секторе EPSможет улучшиться за счет уменьшения стоимости фондирования по мере снижения ключевой ставки.
Прогнозируем дивидендную доходность 6% при консенсусе 11%
Крепкий рубль и дешевая нефть не позволяют нефтегазовым компаниям выплачивать высокие дивиденды, что оказывает общее влияние на дивидендную доходность индекса Мосбиржи. На этом фоне дивидендным аристократом стала "Транснефть", которая мало зависит от цен на нефть и курса рубля.
В секторе металлургии и добычи компании в основном отказываются от дивидендов. Единственными игроками с устойчивым дивидендным потенциалом в 2026 году остаются "Полюс" и "Фосагро".
Ряд компаний из финансового сектора с сильной бизнес-моделью ("Cбер", "Т-Технологии") в целом сохранили дивидендный потенциал, однако возможность выплачивать устойчиво высокие дивиденды в будущем у других игроков вызывает сомнения.
Секторальный обзор
Нефтегаз
Снижение цен на нефть и отсутствие поддержки в виде ослабления рубля оказывают существенное давление на доходность сектора —средняя ожидаемая дивидендная доходность на горизонте года — 7%, совокупный ожидаемый доход 19%. Стратегически сектор должен поддержать слабеющий рубль.
Цветная металлургия
Хорошая ценовая конъюнктура по большинству цветных промышленных и драгоценных металлов, усиленная ожиданиям стимулирования китайской экономики, снижением ставки ФРС и разрывом цепочек поставок, вероятно, сохранится в первом полугодии 2026 года. Ключевой риск —затянувшееся укрепление рубля
Черная металлургия
Объемы строительства в РФ в 2025 году сократятся на фоне высокой стоимости финансирования, что отразится на спросе на сталь, а на внешних рынках избыток китайского экспорта окажет давление на цены массового сортамента, что в совокупности с крепким рублем снижает привлекательность экспортной альтернативы.
Финансы
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ позволит банкам восстановить чистый процентный доход за счет выравнивания кривой доходности и дополнительно заработать на переоценке активов с длинной дюрацией. Накопленный запас прочности по собственному капиталу банков позволит перезапустить новый цикл кредитования по мере снижения ключевой ставки. Основной риск —ухудшение кредитного качества заемщиков и досоздание резервов на ожидаемые кредитные убытки (ОКУ).
IT/TMT
Стратегически сектор сохраняет высокие темпы роста, привлекательный уровень оценки и потенциал для улучшения маржинальности и денежных потоков. На уровне субсегментов ждем снижения EPSв производстве ПО на фоне роста налоговой нагрузки.
Потребительский сектор
Положительные темпы роста потребительских расходов поддержат сектор на тактическом горизонте, а стратегически потребительский импульс компенсируется ростом расходов компаний на рабочую силу и логистику.
Автор - Максим Федосов, портфельный управляющий УК "Первая"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
