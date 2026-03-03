Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Большинство российских туристов вывезут из ОАЭ до 8 марта - 03.03.2026, ПРАЙМ
Большинство российских туристов вывезут из ОАЭ до 8 марта
Большинство российских туристов вывезут из ОАЭ до 8 марта - 03.03.2026, ПРАЙМ
Большинство российских туристов вывезут из ОАЭ до 8 марта
Подавляющее большинство российских туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах, вывезут в Россию до 8 марта, считает директор туроператора "Розовый... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T10:40+0300
2026-03-03T10:40+0300
туризм
бизнес
россия
оаэ
ближний восток
абу-даби
аэропорт шереметьево
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867944048_0:80:3139:1846_1920x0_80_0_0_da5b0819daf4c2c42272b5d7d0709455.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Подавляющее большинство российских туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах, вывезут в Россию до 8 марта, считает директор туроператора "Розовый слон", вице-президент Ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян. "Большую часть - 70-75% - вывезут до 8 марта включительно, остальных - до 11-12 марта", - сказал Мкртчян РИА Новости на вопрос, как быстро удастся вернуть россиян из ОАЭ. По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), в ОАЭ находится порядка 20 тысяч российских туристов, у которых отменены или пропущены рейсы на ближайшие даты. Накануне вечером в "Шереметьево" приземлился первый после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке рейс из ОАЭ - рейс Etihad EY 843 из Абу-Даби. Также в ночь на вторник авиакомпания flydubai выполнила в Россию четыре рейса - в Москву, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Ожидается, что во вторник российские и зарубежные авиакомпании масштабируют вывоз российских туристов из ОАЭ.
оаэ
ближний восток
абу-даби
туризм, бизнес, россия, оаэ, ближний восток, абу-даби, аэропорт шереметьево, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ОАЭ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Абу-Даби, аэропорт Шереметьево, АТОР
Большинство российских туристов вывезут из ОАЭ до 8 марта

РИА Новости: большинство российских туристов вывезут из ОАЭ до 8 марта

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОтмена авиарейсов в Москве в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
Отмена авиарейсов в Москве в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Отмена авиарейсов в Москве в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Подавляющее большинство российских туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах, вывезут в Россию до 8 марта, считает директор туроператора "Розовый слон", вице-президент Ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян.
"Большую часть - 70-75% - вывезут до 8 марта включительно, остальных - до 11-12 марта", - сказал Мкртчян РИА Новости на вопрос, как быстро удастся вернуть россиян из ОАЭ.
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Coral Travel формирует вывозные рейсы для туристов из ОАЭ
10:17
По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), в ОАЭ находится порядка 20 тысяч российских туристов, у которых отменены или пропущены рейсы на ближайшие даты.
Накануне вечером в "Шереметьево" приземлился первый после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке рейс из ОАЭ - рейс Etihad EY 843 из Абу-Даби. Также в ночь на вторник авиакомпания flydubai выполнила в Россию четыре рейса - в Москву, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.
Ожидается, что во вторник российские и зарубежные авиакомпании масштабируют вывоз российских туристов из ОАЭ.
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Первый самолет "Аэрофлота" для вывоза туристов из ОАЭ вылетел в Дубай
08:56
 
