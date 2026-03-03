https://1prime.ru/20260303/turisty-867967749.html

Большинство российских туристов вывезут из ОАЭ до 8 марта

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Подавляющее большинство российских туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах, вывезут в Россию до 8 марта, считает директор туроператора "Розовый слон", вице-президент Ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян. "Большую часть - 70-75% - вывезут до 8 марта включительно, остальных - до 11-12 марта", - сказал Мкртчян РИА Новости на вопрос, как быстро удастся вернуть россиян из ОАЭ. По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), в ОАЭ находится порядка 20 тысяч российских туристов, у которых отменены или пропущены рейсы на ближайшие даты. Накануне вечером в "Шереметьево" приземлился первый после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке рейс из ОАЭ - рейс Etihad EY 843 из Абу-Даби. Также в ночь на вторник авиакомпания flydubai выполнила в Россию четыре рейса - в Москву, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Ожидается, что во вторник российские и зарубежные авиакомпании масштабируют вывоз российских туристов из ОАЭ.

