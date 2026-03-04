https://1prime.ru/20260304/iran-867992310.html
"Не спеша уничтожают". На Западе пришли в ужас от новых видов оружия Ирана
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Иранские силы, стремящиеся вытеснить США с Ближнего Востока, начали внедрять новые типы вооружений, сообщил бывший британский дипломат Аластер Крук, выступая на YouTube-канале."У стран Персидского залива практически исчерпаны возможности систем воздушного развертывания. Есть явные признаки: иранские беспилотники свободно летают над Дубаем и другими объектами. <…> Так что теперь иранцы могут неспешно уничтожать американские базы, и это отчасти уже происходит. Соединенные Штаты эвакуируют несколько баз. <…> Были повреждены объекты Пятого флота США", — сообщил он.Крук указал, что Иран постепенно переходит к применению более современных и смертоносных видов вооружений."Далее следует следующий этап — переход к более современным, сложным и высокоскоростным технологиям. <…> Системы ПВО Израиля не справляются с целями, которые движутся быстрее скорости в четыре Маха. Поэтому все, что быстрее, скорее всего, останется не перехваченным. <…> Затем третий этап. <…> Это внедрение новых беспилотников. <…> Мы наблюдали гиперзвуковые ракеты с несколькими боеголовками. <…> Появились новые виды вооружений, так как ранее, насколько я знаю, у них не было кассетных боеголовок. <…> И конечная цель, по моему мнению, — вытеснение США с Ближнего Востока, и этот процесс уже идет", — подытожил эксперт.В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.
