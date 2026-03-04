Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Будет считаться провалом". На Западе заговорили о риске поражения США - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260304/iran-867994728.html
"Будет считаться провалом". На Западе заговорили о риске поражения США
"Будет считаться провалом". На Западе заговорили о риске поражения США - 04.03.2026, ПРАЙМ
"Будет считаться провалом". На Западе заговорили о риске поражения США
Противостояние на Ближнем Востоке может привести к неудаче военных операций США и Израиля, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший коммодор... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T07:07+0300
2026-03-04T07:08+0300
иран
сша
израиль
али хаменеи
сергей лавров
совбез
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Противостояние на Ближнем Востоке может привести к неудаче военных операций США и Израиля, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший коммодор Королевского флота Великобритании Стив Джерми."У меня есть сильное ощущение, что американская сторона не до конца осознает суть этого конфликта. &lt;…&gt; И меня беспокоит, что ошибки в стратегическом мышлении, допущенные в преддверии войны, могут обернуться последствиями, которые не только приведут к возможному поражению для израильских и американских сил, но и вызовут более широкие негативные последствия, противоречащие интересам Запада и мировой экономики в целом", — заявил эксперт. Кроме того, Джерми пояснил, какой исход будет расценен как поражение для США и Израиля."Если цель по смене власти в Иране не будет достигнута, то с точки зрения Израиля и США это будет считаться неудачей. Для Ирана основная цель, похоже, заключается в простом выживании. Потому что если им удастся выстоять &lt;…&gt; и нанести значительные ущерб, что, на мой взгляд, уже начинает проявляться, это будет для них успехом", — отметил эксперт.В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.
https://1prime.ru/20260303/iran-867963427.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, сша, израиль, али хаменеи, сергей лавров, совбез, оон
ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Али Хаменеи, Сергей Лавров, Совбез, ООН
07:07 04.03.2026 (обновлено: 07:08 04.03.2026)
 
"Будет считаться провалом". На Западе заговорили о риске поражения США

Аналитик Джерми: силы США и Израиля могут проиграть в войне с Ираном

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Противостояние на Ближнем Востоке может привести к неудаче военных операций США и Израиля, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший коммодор Королевского флота Великобритании Стив Джерми.
"У меня есть сильное ощущение, что американская сторона не до конца осознает суть этого конфликта. <…> И меня беспокоит, что ошибки в стратегическом мышлении, допущенные в преддверии войны, могут обернуться последствиями, которые не только приведут к возможному поражению для израильских и американских сил, но и вызовут более широкие негативные последствия, противоречащие интересам Запада и мировой экономики в целом", — заявил эксперт.
Кроме того, Джерми пояснил, какой исход будет расценен как поражение для США и Израиля.
"Если цель по смене власти в Иране не будет достигнута, то с точки зрения Израиля и США это будет считаться неудачей. Для Ирана основная цель, похоже, заключается в простом выживании. Потому что если им удастся выстоять <…> и нанести значительные ущерб, что, на мой взгляд, уже начинает проявляться, это будет для них успехом", — отметил эксперт.
В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
"Немедленно прекратить". Запад призвал Иран сжалиться над США
Вчера, 07:46
 
ИРАНСШАИЗРАИЛЬАли ХаменеиСергей ЛавровСовбезООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала