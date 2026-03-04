https://1prime.ru/20260304/iran-867994728.html

"Будет считаться провалом". На Западе заговорили о риске поражения США

"Будет считаться провалом". На Западе заговорили о риске поражения США - 04.03.2026, ПРАЙМ

"Будет считаться провалом". На Западе заговорили о риске поражения США

Противостояние на Ближнем Востоке может привести к неудаче военных операций США и Израиля, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший коммодор... | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T07:07+0300

2026-03-04T07:07+0300

2026-03-04T07:08+0300

иран

сша

израиль

али хаменеи

сергей лавров

совбез

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg

МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Противостояние на Ближнем Востоке может привести к неудаче военных операций США и Израиля, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший коммодор Королевского флота Великобритании Стив Джерми."У меня есть сильное ощущение, что американская сторона не до конца осознает суть этого конфликта. <…> И меня беспокоит, что ошибки в стратегическом мышлении, допущенные в преддверии войны, могут обернуться последствиями, которые не только приведут к возможному поражению для израильских и американских сил, но и вызовут более широкие негативные последствия, противоречащие интересам Запада и мировой экономики в целом", — заявил эксперт. Кроме того, Джерми пояснил, какой исход будет расценен как поражение для США и Израиля."Если цель по смене власти в Иране не будет достигнута, то с точки зрения Израиля и США это будет считаться неудачей. Для Ирана основная цель, похоже, заключается в простом выживании. Потому что если им удастся выстоять <…> и нанести значительные ущерб, что, на мой взгляд, уже начинает проявляться, это будет для них успехом", — отметил эксперт.В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.

https://1prime.ru/20260303/iran-867963427.html

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, израиль, али хаменеи, сергей лавров, совбез, оон