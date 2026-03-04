"По всему региону". В США признали просчет после гибели Хаменеи
Макгрегор: ликвидация Хаменеи показала недооценку Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. США и Израиль просчитались, недооценив иранское общество после убийства верховного лидера Али Хаменеи, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале.
"Предполагается, что Иран — это какая-то стародавняя община, в которой, когда лидера убивают, должно произойти собрание старейшин, и пока оно не случится, ничего не будет происходить. И если вы убьете достаточное количество вождей этого племени, то оно распадется", — заявил он.
По словам эксперта, никаких подтверждений подобного сценария не наблюдается.
Он добавил, что устранение верховного лидера лишь усилило решимость иранцев сопротивляться.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
