"Все намного хуже". В США предупредили о рисках из-за Ирана

МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен подвергла критике действия США и Израиля против Ирана, указав на отсутствие внятной стратегии у Вашингтона."Я только что вышла с закрытого брифинга по Ирану, и вот что могу сказать. Все намного хуже, чем вы думаете. У вас есть причины для беспокойства", — рассказала она в обращении, опубликованном в соцсети X.По ее мнению, Тегеран не представлял непосредственной угрозы для Соединенных Штатов. Кроме того, сенатор подчеркнула, что администрация так и не дала четкого объяснения причин начала военных действий.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

