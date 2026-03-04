https://1prime.ru/20260304/iran-868026413.html

Шаг Ирана против США вызвал панику на Западе

Длительная блокировка поставок через Ормузский пролив способна вызвать серьезные последствия для глобальной экономики, пишет Neue Zürcher Zeitung. | 04.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Длительная блокировка поставок через Ормузский пролив способна вызвать серьезные последствия для глобальной экономики, пишет Neue Zürcher Zeitung.Ранее 2 марта советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари на фоне конфликта с США и Израилем пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив."Конфликт вокруг Ирана вывел из строя регион Персидского залива — один из ключевых узлов международного грузосообщения. Это проблема не только для десятков тысяч пассажиров, застрявших в пути, но и для мировой логистики. Цепочки поставок — это кровеносная система глобальной экономики. И на одном из ее главных "сосудов" возникает угроза "инфаркта", — отмечается в публикации.По оценке издания, противостояние США и Израиля с Ираном способно нанести удар по основным маршрутам поставок энергоресурсов.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

2026

израиль, иран, сша, сергей лавров, али хаменеи, совбез, мид, оон