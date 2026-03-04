Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пошли ва-банк". В США сделали резкое заявление о конфликте вокруг Ирана - 04.03.2026, ПРАЙМ
23:52 04.03.2026 (обновлено: 23:59 04.03.2026)
 
"Пошли ва-банк". В США сделали резкое заявление о конфликте вокруг Ирана

Дэвис: Тегеран изначально был готов к ударам США и Израиля

© AP Photo / U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
© AP Photo / U.S. Navy
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Иран с самого начала предполагал, что сумеет выдержать атаки США и Израиля, заявил военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Иран с самого начала знал, что по сравнению с США и Израилем у него значительно меньше огневой мощи, но, по-видимому, рассчитал, что сможет выдержать наш огонь, нанести достаточное количество ударов ракетами и беспилотниками по нашим базам, израильским городам и целям наших союзников в регионе, чтобы затянуть военные действия на более длительный срок, чем мы сможем выдержать", — заявил Дэвис.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Слова Зеленского об Иране встревожили Запад
Вчера, 23:50
Эксперт подчеркнул, что для Тегерана происходящее носит экзистенциальный характер.
"Иран осознает, что ведет борьбу за свою жизнь — жизнь своих лидеров, правительства, военных и народа. По-видимому, они рассчитали, что как только на них упадет первая американская или израильская ракета, они пойдут ва-банк. Все знали, что Израиль и США обладают огромной огневой мощью, которую они могут обрушить на Иран, поэтому ничто из этого не могло стать сюрпризом", — заключил он.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
"Поставили крест". В США раскрыли тяжелую правду об Украине
Вчера, 23:48
 
СШАИЗРАИЛЬТегеранСергей ЛавровАли ХаменеиСовбезМИДООН
 
 
