"Пошли ва-банк". В США сделали резкое заявление о конфликте вокруг Ирана

Иран с самого начала предполагал, что сумеет выдержать атаки США и Израиля, заявил военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. | 04.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Иран с самого начала предполагал, что сумеет выдержать атаки США и Израиля, заявил военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Иран с самого начала знал, что по сравнению с США и Израилем у него значительно меньше огневой мощи, но, по-видимому, рассчитал, что сможет выдержать наш огонь, нанести достаточное количество ударов ракетами и беспилотниками по нашим базам, израильским городам и целям наших союзников в регионе, чтобы затянуть военные действия на более длительный срок, чем мы сможем выдержать", — заявил Дэвис.Эксперт подчеркнул, что для Тегерана происходящее носит экзистенциальный характер."Иран осознает, что ведет борьбу за свою жизнь — жизнь своих лидеров, правительства, военных и народа. По-видимому, они рассчитали, что как только на них упадет первая американская или израильская ракета, они пойдут ва-банк. Все знали, что Израиль и США обладают огромной огневой мощью, которую они могут обрушить на Иран, поэтому ничто из этого не могло стать сюрпризом", — заключил он.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

