Продажи новых автомобилей Mazda в России в феврале выросли почти в 20 раз

Продажи новых автомобилей Mazda в России в феврале выросли почти в 20 раз - 04.03.2026, ПРАЙМ

Продажи новых автомобилей Mazda в России в феврале выросли почти в 20 раз

Продажи новых автомобилей японского бренда Mazda в России по итогам февраля выросли почти в 20 раз в годовом выражении и составили 2,8 тысячи единиц, следует из | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T07:17+0300

2026-03-04T07:17+0300

2026-03-04T07:17+0300

бизнес

россия

промышленность

mazda

geely

toyota

lada niva legend

lada x-cross 5

lada iskra

МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей японского бренда Mazda в России по итогам февраля выросли почти в 20 раз в годовом выражении и составили 2,8 тысячи единиц, следует из данных агентства "Автостат" и аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). По данным ППК и с учетом собственной сегментации рынка "Автостата", в России за февраль было продано 80 тысяч новых легковушек - на 2,5% больше, чем годом ранее. По итогам января Mazda впервые за долгое время вошла в топ-10 российского рынка новых легковушек и заняла восьмое место в рейтинге, а в последний месяц зимы марке удалось подняться на шестое место. Согласно данным в таблицах "Автостата", в феврале продажи новых автомобилей Mazda составили 2 773 единицы против 142 штук годом ранее. Из этого количества подавляющее большинство продаж (2 554) пришлось на модель СХ-5. Тройка лидеров рейтинга топ-10 марок в феврале не изменилась по сравнению с январем. В нее вошли марки, производимые на территории России: Lada (19 тысяч штук), Haval (10,2 тысячи штук) и Tenet (8,6 тысячи). На эти три марки суммарно приходится почти половина всего рынка (47,3%). Кроме того, в топ-10 попали Belgee (4,7 тысячи штук), Geely (4,66 тысячи), Changan (2,1 тысячи), Jetour и Toyota (по 2 тысячи штук каждый), а также Solaris (1,5 тысячи штук). Следует также отметить три изменения в модельной структуре авторынка России: модели Tenet T7 удалось сместить Haval Jolion со второго места в рейтинге; Lada Vesta, которая в январе опустилась на пятое место, в этот раз стала уже седьмой в рейтинге; Geely Monjaro снова вернулся в топ-10 моделей и замкнул февральский список лидеров.

2026

