"Хаос и неразбериха". В США указали на провал стратегии по Ирану
Guardian: у Вашингтона отсутствует четкий план в конфликте с Ираном
Дым на месте удара в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты продемонстрировали отсутствие продуманной линии поведения в противостоянии с Ираном, сообщает The Guardian.
"Пит Хегсет и Марко Рубио в этих вопросах "плавают", и в Пентагоне, Госдепартаменте и штабе национальной безопасности воцарились хаос и неразбериха: никто ни за что не отвечает", — отмечается в публикации.
Автор статьи указывает, что в Вашингтоне получают противоречивые рекомендации относительно тактики и дальнейших шагов, что приводит к разрозненным и несогласованным решениям.
"С этой точки зрения, единственные, кто имеет хоть какое-то представление о том, что происходит, — это генералы и высшее руководство Пентагона, которые получают оперативные донесения из Ирана в режиме реального времени", — говорится в материале
Тем не менее, по информации издания, даже военное руководство выражает обеспокоенность, опасаясь, что затяжное противостояние способно истощить ресурсы США.
Кроме того, эксперты считают, что президент США Дональд Трамп и его окружение могут недооценивать масштабы и стойкость иранских вооруженных сил.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>