"Все разваливается". На Западе указали на роковую ошибку США в Иране

МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Израиль ошибочно полагались на поддержку иранцев, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен."США и израильтяне, вероятно, предполагали, что смогут в короткие сроки свергнуть руководство, а вслед за этим все остальное рухнет само по себе. Некоторые послания и по сей день звучат примерно так: "Выходите на улицы. Мы уничтожили военное и политическое руководство. Сейчас царит хаос. Вы можете обрести свободу". Я считаю, что они не осознают, что, к примеру, ликвидация Хаменеи, высшего религиозного лидера, не побудит иранцев поддержать США. Напротив, это вызовет волну патриотизма и мотивирует людей защищать свое правительство. По моему мнению, США допустили много ошибок в понимании того, как на их действия отреагируют иранцы", — заявил он.По мнению Диесена, у Ирана есть шанс на победу, если конфликт продлится достаточно долго."Я думаю, время на стороне иранцев, поскольку им нужно просто выжить. Им необходимо измотать противника и нанести ему достаточно урона, чтобы убедиться, что подобное больше не повторится", — объяснил профессор.В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.

