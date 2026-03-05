https://1prime.ru/20260305/iran-868030483.html

"Трудно сдержать". Запад охватила паника в ожидании удара со стороны Ирана

"Трудно сдержать". Запад охватила паника в ожидании удара со стороны Ирана - 05.03.2026, ПРАЙМ

"Трудно сдержать". Запад охватила паника в ожидании удара со стороны Ирана

Брюссель с беспокойством прогнозирует наплыв мигрантов из-за войны в Иране, сообщает The European Conservative. | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T02:29+0300

2026-03-05T02:29+0300

2026-03-05T02:29+0300

иран

сша

израиль

али хаменеи

сергей лавров

совбез

оон

ес

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg

МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Брюссель с беспокойством прогнозирует наплыв мигрантов из-за войны в Иране, сообщает The European Conservative."В настоящий момент война в Иране не привела к массовому перемещению населения в Европу. Несмотря на это, в Брюсселе выражают очевидную озабоченность. История показывает, что широкомасштабные переселения начинаются не с впечатляющих цифр, а с постоянного потока, который в случае затягивания конфликта может превратиться в волну, которую будет трудно сдержать", — утверждает издание.Авторы статьи предупреждают, что вооруженное противостояние в Иране может иметь огромные последствия для европейских стран.Иран обладает значительным демографическим потенциалом с населением около 90 миллионов человек, и любая нестабильность в этой стране может привести к крупномасштабной миграции, значительно превосходящей предыдущие конфликты. Даже если покинет страну лишь небольшой процент населения, последствия могут быть значительными.В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.

https://1prime.ru/20260303/iran-867987464.html

иран

сша

израиль

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, израиль, али хаменеи, сергей лавров, совбез, оон, ес, европа