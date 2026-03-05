"Трудно сдержать". Запад охватила паника в ожидании удара со стороны Ирана

https://1prime.ru/20260305/iran-868030483.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Брюссель с беспокойством прогнозирует наплыв мигрантов из-за войны в Иране, сообщает The European Conservative."В настоящий момент война в Иране не привела к массовому перемещению населения в Европу. Несмотря на это, в Брюсселе выражают очевидную озабоченность. История показывает, что широкомасштабные переселения начинаются не с впечатляющих цифр, а с постоянного потока, который в случае затягивания конфликта может превратиться в волну, которую будет трудно сдержать", — утверждает издание.Авторы статьи предупреждают, что вооруженное противостояние в Иране может иметь огромные последствия для европейских стран.Иран обладает значительным демографическим потенциалом с населением около 90 миллионов человек, и любая нестабильность в этой стране может привести к крупномасштабной миграции, значительно превосходящей предыдущие конфликты. Даже если покинет страну лишь небольшой процент населения, последствия могут быть значительными.В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.
