"Большие потери". В США забили тревогу из-за новых ударов Ирана

2026-03-05T03:49+0300

2026-03-05T03:49+0300

2026-03-05T03:50+0300

иран

сша

израиль

али хаменеи

сергей лавров

совбез

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860006149_0:74:2001:1199_1920x0_80_0_0_07837e66d0ab7f48c4955842c5f978ad.jpg

МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. В связи с нехваткой средств противовоздушной обороны у США Иран наносит удары по все большему числу целей, об этом в эфире YouTube-канала сообщил военный аналитик, подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис."Обстрелы со стороны Ирана продолжаются. Когда у США заканчиваются ракеты для ПВО, они начинают поражать новые цели. А если они запустят волну за волной — по три-четыре сотни одновременно — дронов "Шахед", количество которых у них, по сообщениям, достигает десятков тысяч? Они смогут продолжать это в течение длительного времени. К тому же мы пока не сталкивались с ними в таких огромных количествах", — подчеркнул он.По мнению Дэвиса, подобные атаки могут вынудить США и Израиль искать политические пути выхода из противостояния."Некоторые дроны уже успешно преодолели американскую оборону — особенно в Бахрейне. <…> Если такая ситуация сохранится, возможно, вскоре мы даже не сможем перехватывать дроны из-за нехватки ПВО, что приведет к увеличению потерь и в конечном итоге создаст огромное политическое давление на Иерусалим и Вашингтон, чтобы они начали искать решение", — резюмировал эксперт.В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.

иран

сша

израиль

2026

иран, сша, израиль, али хаменеи, сергей лавров, совбез, оон