"Большие потери". В США забили тревогу из-за новых ударов Ирана - 05.03.2026
"Большие потери". В США забили тревогу из-за новых ударов Ирана
"Большие потери". В США забили тревогу из-за новых ударов Ирана - 05.03.2026, ПРАЙМ
"Большие потери". В США забили тревогу из-за новых ударов Ирана
В связи с нехваткой средств противовоздушной обороны у США Иран наносит удары по все большему числу целей, об этом в эфире YouTube-канала сообщил военный... | 05.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. В связи с нехваткой средств противовоздушной обороны у США Иран наносит удары по все большему числу целей, об этом в эфире YouTube-канала сообщил военный аналитик, подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис."Обстрелы со стороны Ирана продолжаются. Когда у США заканчиваются ракеты для ПВО, они начинают поражать новые цели. А если они запустят волну за волной — по три-четыре сотни одновременно — дронов "Шахед", количество которых у них, по сообщениям, достигает десятков тысяч? Они смогут продолжать это в течение длительного времени. К тому же мы пока не сталкивались с ними в таких огромных количествах", — подчеркнул он.По мнению Дэвиса, подобные атаки могут вынудить США и Израиль искать политические пути выхода из противостояния."Некоторые дроны уже успешно преодолели американскую оборону — особенно в Бахрейне. &lt;…&gt; Если такая ситуация сохранится, возможно, вскоре мы даже не сможем перехватывать дроны из-за нехватки ПВО, что приведет к увеличению потерь и в конечном итоге создаст огромное политическое давление на Иерусалим и Вашингтон, чтобы они начали искать решение", — резюмировал эксперт.В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.
03:49 05.03.2026 (обновлено: 03:50 05.03.2026)
 
"Большие потери". В США забили тревогу из-за новых ударов Ирана

Аналитик Дэвис: Иран атакует новые цели из-за недостатка у США противовоздушных средств

МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. В связи с нехваткой средств противовоздушной обороны у США Иран наносит удары по все большему числу целей, об этом в эфире YouTube-канала сообщил военный аналитик, подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
"Обстрелы со стороны Ирана продолжаются. Когда у США заканчиваются ракеты для ПВО, они начинают поражать новые цели. А если они запустят волну за волной — по три-четыре сотни одновременно — дронов "Шахед", количество которых у них, по сообщениям, достигает десятков тысяч? Они смогут продолжать это в течение длительного времени. К тому же мы пока не сталкивались с ними в таких огромных количествах", — подчеркнул он.
По мнению Дэвиса, подобные атаки могут вынудить США и Израиль искать политические пути выхода из противостояния.
"Некоторые дроны уже успешно преодолели американскую оборону — особенно в Бахрейне. <…> Если такая ситуация сохранится, возможно, вскоре мы даже не сможем перехватывать дроны из-за нехватки ПВО, что приведет к увеличению потерь и в конечном итоге создаст огромное политическое давление на Иерусалим и Вашингтон, чтобы они начали искать решение", — резюмировал эксперт.
В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.
