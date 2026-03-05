https://1prime.ru/20260305/iran-868033664.html

"Придется уйти". В США заговорили о бесславном завершении войны в Иране

"Придется уйти". В США заговорили о бесславном завершении войны в Иране - 05.03.2026, ПРАЙМ

"Придется уйти". В США заговорили о бесславном завершении войны в Иране

Иране, скорее всего выстоит в войне, а Соединенные Штаты будут вынуждены оставить Ближний Восток, такой прогноз в эфире YouTube-канала дал экс-советник главы... | 05.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Иране, скорее всего выстоит в войне, а Соединенные Штаты будут вынуждены оставить Ближний Восток, такой прогноз в эфире YouTube-канала дал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."Мы находимся в начале, по сути, долгой региональной войны. <…> Эта чрезвычайная ситуация, вызванная войной в Персидском заливе, затрагивает Индию, Северо-Восточную Азию, Турцию, Европу. По сути, весь мир сейчас сосредоточен на этой войне. <…> Доллар теряет скорость и высоту. С экономической точки зрения это катастрофа. С финансовой — для США, я думаю, это бедствие. Понадобится больше времени, но со временем для нас все будет только ухудшаться", — заявил эксперт.По его мнению, в конце концов страны Персидского залива могут выступить против присутствия на своих территориях США, что в итоге вынудит американцев оставить регион."Чем дольше продолжается война, тем слабее выглядят позиции США и Израиля, а Иран, наоборот, усиливается. Я уверен, что Иран уцелеет. <…> Мы оказались в безвыходной ситуации. Думаю, в конце концов, нас просто вытеснят отсюда. Обратите внимание на ситуацию в Ираке — шиитское восстают, и иракское руководство хочет, чтобы американские силы покинули страну. <…> Вероятно, нам придется уйти. Я сомневаюсь, что кто-либо в Персидском заливе захочет видеть нас близко к своим портам, аэропортам или любым другим объектам. Для США это становится надвигающейся катастрофой", — заключил аналитик.В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.

