"Буквально бьют". На Западе раскрыли, как Иран достигает военных целей - 05.03.2026, ПРАЙМ
"Буквально бьют". На Западе раскрыли, как Иран достигает военных целей
"Буквально бьют". На Западе раскрыли, как Иран достигает военных целей - 05.03.2026, ПРАЙМ
"Буквально бьют". На Западе раскрыли, как Иран достигает военных целей
Иран преследует две главные стратегические цели — вытеснить США с Ближнего Востока и существенно ослабить вооруженные силы Израиля, об этом в эфире... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T07:25+0300
2026-03-05T07:25+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/02/841430257_0:131:3006:1822_1920x0_80_0_0_211c271e5a63656a28fcab9fbbfbfb25.jpg
07:25 05.03.2026
 
"Буквально бьют". На Западе раскрыли, как Иран достигает военных целей

Аналитик Крук: Иран хочет вытеснить США из Ближнего Востока и ослабить Израиль

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Иранский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) F-365
Иранский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) F-365 - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 марта — ПРАЙМ. Иран преследует две главные стратегические цели — вытеснить США с Ближнего Востока и существенно ослабить вооруженные силы Израиля, об этом в эфире YouTube-канала сообщил британский дипломат в отставке Аластер Крук.
"Если ситуация в Иране будет и далее развиваться, как это происходит сейчас, то я сомневаюсь, что Соединенные Штаты смогут сохранить свое присутствие в странах Персидского залива. Их буквально бьют дронами и ракетами. И, безусловно, также речь идет об Израиле — Иран стремится настолько серьезно ослабить израильские силы, чтобы те не могли ему угрожать", — заявил эксперт.
По его словам, Иран также намерен нанести значительный экономический урон США и Европейскому союзу.
"Думаю, что одна из задач Ирана — заставить Соединенные Штаты и Европу понести экономические потери. Это может быть связано с перекрытием Ормузского пролива", — объяснил Крук.
В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.
В условиях эскалации конфликта практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, а страховые компании начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия из-за роста угроз безопасности, сообщал портал Maritime News. Этот маршрут является важнейшим для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива, на его долю приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
