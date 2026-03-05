https://1prime.ru/20260305/iran-868035525.html

"Буквально бьют". На Западе раскрыли, как Иран достигает военных целей

"Буквально бьют". На Западе раскрыли, как Иран достигает военных целей - 05.03.2026, ПРАЙМ

"Буквально бьют". На Западе раскрыли, как Иран достигает военных целей

Иран преследует две главные стратегические цели — вытеснить США с Ближнего Востока и существенно ослабить вооруженные силы Израиля, об этом в эфире... | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T07:25+0300

2026-03-05T07:25+0300

2026-03-05T07:25+0300

иран

сша

израиль

али хаменеи

сергей лавров

совбез

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/84143/02/841430257_0:131:3006:1822_1920x0_80_0_0_211c271e5a63656a28fcab9fbbfbfb25.jpg

МОСКВА, 5 марта — ПРАЙМ. Иран преследует две главные стратегические цели — вытеснить США с Ближнего Востока и существенно ослабить вооруженные силы Израиля, об этом в эфире YouTube-канала сообщил британский дипломат в отставке Аластер Крук."Если ситуация в Иране будет и далее развиваться, как это происходит сейчас, то я сомневаюсь, что Соединенные Штаты смогут сохранить свое присутствие в странах Персидского залива. Их буквально бьют дронами и ракетами. И, безусловно, также речь идет об Израиле — Иран стремится настолько серьезно ослабить израильские силы, чтобы те не могли ему угрожать", — заявил эксперт.По его словам, Иран также намерен нанести значительный экономический урон США и Европейскому союзу."Думаю, что одна из задач Ирана — заставить Соединенные Штаты и Европу понести экономические потери. Это может быть связано с перекрытием Ормузского пролива", — объяснил Крук.В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.В условиях эскалации конфликта практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, а страховые компании начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия из-за роста угроз безопасности, сообщал портал Maritime News. Этот маршрут является важнейшим для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива, на его долю приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

https://1prime.ru/20260305/iran-868031391.html

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, израиль, али хаменеи, сергей лавров, совбез, оон