"На грани". В США раскрыли неприятную правду о конфликте с Ираном - 05.03.2026
"На грани". В США раскрыли неприятную правду о конфликте с Ираном
"На грани". В США раскрыли неприятную правду о конфликте с Ираном - 05.03.2026, ПРАЙМ
"На грани". В США раскрыли неприятную правду о конфликте с Ираном
Вооруженные силы США сталкиваются с серьезными трудностями при противодействии иранским беспилотникам, пишет The Hill. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T23:46+0300
2026-03-05T23:46+0300
в мире
израиль
сша
тегеран
сергей лавров
али хаменеи
мид
the hill
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867943737_58:0:1118:596_1920x0_80_0_0_a23d1507e04c3a0a6b7fdb42bf07e604.jpg
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Вооруженные силы США сталкиваются с серьезными трудностями при противодействии иранским беспилотникам, пишет The Hill."Атаки дронов ставят под угрозу базы, порты и критическую инфраструктуру, а между тем противовоздушная оборона действует на грани возможностей. Именно атака беспилотника привела в воскресенье к гибели шести военнослужащих США в Кувейте", — говорится в публикации.Отмечается, что перехват таких аппаратов стал одной из ключевых проблем в военной кампании США и Израиля против Ирана. Недорогие беспилотники вынуждают использовать дорогостоящие ракеты ПВО, запасы которых ограничены.По данным издания, высокопоставленные американские военные еще до начала операции против Тегерана предупреждали руководство США о том, что нехватка важных боеприпасов может осложнить способность Вашингтона отражать возможные ответные действия Ирана.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
израиль
сша
тегеран
в мире, израиль, сша, тегеран, сергей лавров, али хаменеи, мид, the hill, совбез
В мире, ИЗРАИЛЬ, США, Тегеран, Сергей Лавров, Али Хаменеи, МИД, The Hill, Совбез
23:46 05.03.2026
 
"На грани". В США раскрыли неприятную правду о конфликте с Ираном

Hill: армия США испытывает трудности из-за иранских беспилотников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДым на месте удара в Тегеране
Дым на месте удара в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Дым на месте удара в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Вооруженные силы США сталкиваются с серьезными трудностями при противодействии иранским беспилотникам, пишет The Hill.
"Атаки дронов ставят под угрозу базы, порты и критическую инфраструктуру, а между тем противовоздушная оборона действует на грани возможностей. Именно атака беспилотника привела в воскресенье к гибели шести военнослужащих США в Кувейте", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
СМИ резко отреагировали на предупреждение Западу от Путина
23:38
Отмечается, что перехват таких аппаратов стал одной из ключевых проблем в военной кампании США и Израиля против Ирана. Недорогие беспилотники вынуждают использовать дорогостоящие ракеты ПВО, запасы которых ограничены.
По данным издания, высокопоставленные американские военные еще до начала операции против Тегерана предупреждали руководство США о том, что нехватка важных боеприпасов может осложнить способность Вашингтона отражать возможные ответные действия Ирана.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
"Большие потери". В США забили тревогу из-за новых ударов Ирана
03:49
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреИЗРАИЛЬСШАТегеранСергей ЛавровАли ХаменеиМИДThe HillСовбез
 
 
