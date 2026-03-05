"На грани". В США раскрыли неприятную правду о конфликте с Ираном
Hill: армия США испытывает трудности из-за иранских беспилотников
Дым на месте удара в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Вооруженные силы США сталкиваются с серьезными трудностями при противодействии иранским беспилотникам, пишет The Hill.
"Атаки дронов ставят под угрозу базы, порты и критическую инфраструктуру, а между тем противовоздушная оборона действует на грани возможностей. Именно атака беспилотника привела в воскресенье к гибели шести военнослужащих США в Кувейте", — говорится в публикации.
По данным издания, высокопоставленные американские военные еще до начала операции против Тегерана предупреждали руководство США о том, что нехватка важных боеприпасов может осложнить способность Вашингтона отражать возможные ответные действия Ирана.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>