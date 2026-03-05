"Их ослепили". На Западе испугались неожиданного хода Ирана
Джонсон: атаки по РЛС лишили США и Израиль части ПВО
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Удары Ирана по радиолокационным станциям нарушили работу системы противовоздушной обороны США и Израиля, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Youtube-канала профессора Хельсинского университета Гленна Диесена.
"Важно то, что США и их союзники используют так называемую многоуровневую систему противовоздушной обороны. Представьте себе пирамиду. В ее основании находятся эти радиолокационные станции. <…> Эти радары были уничтожили на раннем этапе. В результате и США, и Израиль фактически были ослеплены", — рассказал он.
По словам аналитика, после уничтожения радиолокационных станций Соединенным Штатам и Израилю станет значительно сложнее определять момент запуска и траектории ракет, которые применяет Иран.
Кроме того, Джонсон отметил, что стратегия Тегерана в нынешнем противостоянии отличается от действий во время летнего конфликта с Вашингтоном. Сейчас Иран реагирует на атаки быстрее и наносит удары по американским военным базам.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.