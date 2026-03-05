Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Их ослепили". На Западе испугались неожиданного хода Ирана - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260305/iran-868065499.html
"Их ослепили". На Западе испугались неожиданного хода Ирана
"Их ослепили". На Западе испугались неожиданного хода Ирана - 05.03.2026, ПРАЙМ
"Их ослепили". На Западе испугались неожиданного хода Ирана
Удары Ирана по радиолокационным станциям нарушили работу системы противовоздушной обороны США и Израиля, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T23:51+0300
2026-03-05T23:59+0300
израиль
сша
иран
сергей лавров
али хаменеи
цру
мид
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Удары Ирана по радиолокационным станциям нарушили работу системы противовоздушной обороны США и Израиля, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Youtube-канала профессора Хельсинского университета Гленна Диесена."Важно то, что США и их союзники используют так называемую многоуровневую систему противовоздушной обороны. Представьте себе пирамиду. В ее основании находятся эти радиолокационные станции. &lt;…&gt; Эти радары были уничтожили на раннем этапе. В результате и США, и Израиль фактически были ослеплены", — рассказал он.По словам аналитика, после уничтожения радиолокационных станций Соединенным Штатам и Израилю станет значительно сложнее определять момент запуска и траектории ракет, которые применяет Иран.Кроме того, Джонсон отметил, что стратегия Тегерана в нынешнем противостоянии отличается от действий во время летнего конфликта с Вашингтоном. Сейчас Иран реагирует на атаки быстрее и наносит удары по американским военным базам.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
https://1prime.ru/20260305/iran-868064972.html
https://1prime.ru/20260305/neft-868061455.html
израиль
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_95bc62abdcbb05ab61a4b82ba9e58bea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
израиль, сша, иран, сергей лавров, али хаменеи, цру, мид, совбез
ИЗРАИЛЬ, США, ИРАН, Сергей Лавров, Али Хаменеи, ЦРУ, МИД, Совбез
23:51 05.03.2026 (обновлено: 23:59 05.03.2026)
 
"Их ослепили". На Западе испугались неожиданного хода Ирана

Джонсон: атаки по РЛС лишили США и Израиль части ПВО

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Удары Ирана по радиолокационным станциям нарушили работу системы противовоздушной обороны США и Израиля, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Youtube-канала профессора Хельсинского университета Гленна Диесена.
"Важно то, что США и их союзники используют так называемую многоуровневую систему противовоздушной обороны. Представьте себе пирамиду. В ее основании находятся эти радиолокационные станции. <…> Эти радары были уничтожили на раннем этапе. В результате и США, и Израиль фактически были ослеплены", — рассказал он.
Дым на месте удара в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
"На грани". В США раскрыли неприятную правду о конфликте с Ираном
Вчера, 23:46
По словам аналитика, после уничтожения радиолокационных станций Соединенным Штатам и Израилю станет значительно сложнее определять момент запуска и траектории ракет, которые применяет Иран.
Кроме того, Джонсон отметил, что стратегия Тегерана в нынешнем противостоянии отличается от действий во время летнего конфликта с Вашингтоном. Сейчас Иран реагирует на атаки быстрее и наносит удары по американским военным базам.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Мировые цены на нефть ускорили рост вечером
Вчера, 19:38
 
ИЗРАИЛЬСШАИРАНСергей ЛавровАли ХаменеиЦРУМИДСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала