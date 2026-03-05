https://1prime.ru/20260305/sochi-868040053.html
Аэропорт Сочи после снятия ограничений готов обслужить более 180 рейсов
2026-03-05T10:01+0300
СОЧИ, 5 мар - ПРАЙМ. Более 180 рейсов планирует обслужить аэропорт Сочи после снятия ограничений на полеты, сообщается в Telegram-канале аэропорта. Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи дважды за минувшие сутки - с 14.45 до 20.19 мск, а также с 20.55 до 05.58 мск. "Возобновилась регистрация на рейсы и началось обслуживание воздушных судов в порядке очередности и по мере готовности экипажей. Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию. До конца суток аэропорт Сочи готов обслужить 89 рейсов на прибытие и 94 рейса на вылет", - говорится в сообщении. По данным онлайн-табло аэропорта, по состоянию на 09.20 мск ожидают вылета 34 рейса, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Ургенч, Ташкент, Шарм-Эль-Шейх. При этом задержаны на прилет 31 рейс, в частности из Грозного, Москвы, Владикавказа, Махачкалы, Самары, Ярославля, Новосибирска, Стамбула, Батуми, Шарм-Эль-Шейха, Намангана и Ташкента. Уточняется, что обстановка в аэропорту остается спокойной, скоплений пассажиров в терминале нет.
