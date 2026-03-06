Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"И представить себе не могли". В США раскрыли подробности ситуации в Иране - 06.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260306/iran-868067063.html
"И представить себе не могли". В США раскрыли подробности ситуации в Иране
"И представить себе не могли". В США раскрыли подробности ситуации в Иране - 06.03.2026, ПРАЙМ
"И представить себе не могли". В США раскрыли подробности ситуации в Иране
Действия американских военных в Иране завершились результатами, противоположными запланированным, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T01:15+0300
2026-03-06T01:15+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82154/91/821549151_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78d814ebda950ac4f989ce4aac7afbfd.jpg
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Действия американских военных в Иране завершились результатами, противоположными запланированным, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Американская операция по смене власти в Иране провалилась. Главная задача США — смена режима — завершилась тем, что иранский режим стал сильнее, чем кто-либо мог предположить. Если целью ликвидации Али Хаменеи было вывести иранцев на улицы, то мы в этом преуспели. Миллионы людей сегодня выходят на улицы, чтобы оплакать его смерть. Никогда прежде иранские власти не получали такой поддержки, как сейчас. И чем больше ударов мы наносим по Ирану, тем прочнее становится эта поддержка", — подчеркнул он.По словам Риттера, реакция иранских войск оказалась во многом неожиданной для США и Израиля."Иран был готов к этому конфликту более 20 лет — начиная с 2005 года, когда (бывший вице-президент США. — Прим. ред.) Дик Чейни впервые угрожал им войной. Эти приготовления уже завершены. &lt;…&gt; Они наносят удар по военной и дипломатической инфраструктурам США на Ближнем Востоке и применяют такие меры против Израиля, о которых израильтяне и подумать не могли", — добавил эксперт.В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.
01:15 06.03.2026
 
"И представить себе не могли". В США раскрыли подробности ситуации в Иране

Аналитик Риттер: американская операция по смене власти в Иране потерпела фиаско

© РИА Новости . Владимир Пирогов | Перейти в медиабанкАмериканские военнослужащие у транспортного самолета
Американские военнослужащие у транспортного самолета - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Американские военнослужащие у транспортного самолета. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Пирогов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Действия американских военных в Иране завершились результатами, противоположными запланированным, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Американская операция по смене власти в Иране провалилась. Главная задача США — смена режима — завершилась тем, что иранский режим стал сильнее, чем кто-либо мог предположить. Если целью ликвидации Али Хаменеи было вывести иранцев на улицы, то мы в этом преуспели. Миллионы людей сегодня выходят на улицы, чтобы оплакать его смерть. Никогда прежде иранские власти не получали такой поддержки, как сейчас. И чем больше ударов мы наносим по Ирану, тем прочнее становится эта поддержка", — подчеркнул он.
По словам Риттера, реакция иранских войск оказалась во многом неожиданной для США и Израиля.
"Иран был готов к этому конфликту более 20 лет — начиная с 2005 года, когда (бывший вице-президент США. — Прим. ред.) Дик Чейни впервые угрожал им войной. Эти приготовления уже завершены. <…> Они наносят удар по военной и дипломатической инфраструктурам США на Ближнем Востоке и применяют такие меры против Израиля, о которых израильтяне и подумать не могли", — добавил эксперт.
В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.
