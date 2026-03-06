https://1prime.ru/20260306/iran-868068156.html

"В паническом состоянии". На Западе рассказали о результатах атаки Ирана

МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Из-за непредсказуемого развития военной кампании США в Иране страны Персидского залива могут в будущем отказаться от американских военных баз на своей территории, такое предположение в эфире YouTube-канала высказал британский дипломат в отставке Аластер Крук."Не думаю, что страны Персидского залива когда-либо будут прежними. <…> Полагаю, теперь все изменится. <…> Мы будем получать звонки из Дубая с требованием: "Убирайтесь отсюда!" <…> Иранцы заявили им: "На вас напали, потому что вы поддержали Израиль и США, разместив у себя их военные базы и офисы ЦРУ". <…> В будущем, возможно, страны Персидского залива не захотят размещать у себя американские базы", — заявил эксперт.По его словам, иранским войскам удалось разрушить военные планы США, что повергло американское руководство в смятение."Можно сделать несколько предварительных выводов о положении США в Иране. <…> Как пишут СМИ, администрация США почти в паническом состоянии и крайне обеспокоена. Они считают, что существует вероятность полной утраты контроля над операцией в Иране. Фактически она уже вышла из-под контроля", — пояснил эксперт.В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.В условиях эскалации конфликта практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, а страховые компании начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия из-за роста угроз безопасности, сообщал портал Maritime News. Этот маршрут является важнейшим для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива, на его долю приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

