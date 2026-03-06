https://1prime.ru/20260306/iran-868068584.html
"Это поразительно!" На Западе рассказали о прорыве Ираном обороны США
2026-03-06T03:30+0300
2026-03-06T03:30+0300
2026-03-06T03:37+0300
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Оказалось, что иранские достижения в области ракетных технологий превзошли ожидания США, и теперь их ракеты могут преодолевать современные противоракетные системы, об этом в эфире YouTube-канала сообщил военный аналитик, экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."Израильская система "Железный купол" функционирует не так эффективно, как хотелось бы. Несмотря на попытки США поддержать израильскую противовоздушную и противоракетную оборону запуском ракет, иранцы, похоже, технологически шагнули дальше, чем мы предполагали. Они теперь могут доставлять ракеты с ложными целями, которые включают в себя несколько приманок. Пока эти приманки отвлекают наши системы, настоящая — опасная — ракета прорывается. Так что наши попытки перехвата ракет не очень успешны", — заявил он.Кроме того, Макгрегор отметил, что западные СМИ преднамеренно искажают информацию о ситуации в Иране."Примечательно, что в западных СМИ, как всегда, нам показывают радужную картину успехов американских и израильских сил. Это поразительно! Не думаю, что остальной мир видит то же самое", — добавил аналитик.В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.В условиях эскалации конфликта практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, а страховые компании начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия из-за роста угроз безопасности, сообщал портал Maritime News. Этот маршрут является важнейшим для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива, на его долю приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ.
Оказалось, что иранские достижения в области ракетных технологий превзошли ожидания США, и теперь их ракеты могут преодолевать современные противоракетные системы, об этом в эфире YouTube-канала
сообщил военный аналитик, экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.
"Израильская система "Железный купол" функционирует не так эффективно, как хотелось бы. Несмотря на попытки США поддержать израильскую противовоздушную и противоракетную оборону запуском ракет, иранцы, похоже, технологически шагнули дальше, чем мы предполагали. Они теперь могут доставлять ракеты с ложными целями, которые включают в себя несколько приманок. Пока эти приманки отвлекают наши системы, настоящая — опасная — ракета прорывается. Так что наши попытки перехвата ракет не очень успешны", — заявил он.
Кроме того, Макгрегор отметил, что западные СМИ преднамеренно искажают информацию о ситуации в Иране.
"Примечательно, что в западных СМИ, как всегда, нам показывают радужную картину успехов американских и израильских сил. Это поразительно! Не думаю, что остальной мир видит то же самое", — добавил аналитик.
В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.
В условиях эскалации конфликта практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, а страховые компании начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия из-за роста угроз безопасности, сообщал портал Maritime News. Этот маршрут является важнейшим для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива, на его долю приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
