"Сбиты по ошибке". На Западе заподозрили обман о самолетах США в Иране
"Сбиты по ошибке". На Западе заподозрили обман о самолетах США в Иране - 06.03.2026, ПРАЙМ
"Сбиты по ошибке". На Западе заподозрили обман о самолетах США в Иране
Пресса Запада пытается ввести население в заблуждение о трех истребителей США, которые были сбиты в небе над Катаром, утверждает L'AntiDiplomatico. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T05:20+0300
2026-03-06T05:20+0300
2026-03-06T05:22+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Пресса Запада пытается ввести население в заблуждение о трех истребителей США, которые были сбиты в небе над Катаром, утверждает L'AntiDiplomatico."Мейнстримные западные издания, которые уже пытались представить трагедию в Минабе (израильские ракеты, попавшие в школу: погибли 110 девочек) как ошибку иранских зенитных систем, теперь распространяют недостоверные сведения о трех истребителях F15E США, якобы уничтоженных "по ошибке" кувейтскими зенитками. Однако вероятнее всего, что их сбили пролетавшие над Кувейтом многочисленные иранские ракеты и дроны", — отмечает издание.По мнению авторов статьи, западная пресса распространяет крайне неправдоподобную версию случившегося."Сложно поверить в такую интерпретацию, поскольку представить, что сразу три американских истребителя идентифицировали как иранские самолеты, невозможно. Ведь на протяжении многих лет все военные самолеты и диспетчерские системы аэропортов были оснащены системой IFF (Идентификация друзей или врагов). Это автоматизированная система идентификации, которая работает через обмен зашифрованными кодами между транспондером борта и диспетчерской вышкой, гарантируя безопасность и предупреждая дружественный огонь", — разъясняется в публикации.Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило на своем сайте, что ПВО Кувейта по ошибке сбила три американских истребителя F-15E. "В ходе боевых действий, в том числе ударов иранскими самолетами, баллистическими ракетами и дронами, истребители ВВС США были по ошибке сбиты кувейтской ПВО", — говорится в сообщении.В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.В условиях эскалации конфликта практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, а страховые компании начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия из-за роста угроз безопасности, сообщал портал Maritime News. Этот маршрут является важнейшим для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива, на его долю приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ.
Пресса Запада пытается ввести население в заблуждение о трех истребителей США, которые были сбиты в небе над Катаром, утверждает L'AntiDiplomatico
.
"Мейнстримные западные издания, которые уже пытались представить трагедию в Минабе (израильские ракеты, попавшие в школу: погибли 110 девочек) как ошибку иранских зенитных систем, теперь распространяют недостоверные сведения о трех истребителях F15E США, якобы уничтоженных "по ошибке" кувейтскими зенитками. Однако вероятнее всего, что их сбили пролетавшие над Кувейтом многочисленные иранские ракеты и дроны", — отмечает издание.
По мнению авторов статьи, западная пресса распространяет крайне неправдоподобную версию случившегося.
"Сложно поверить в такую интерпретацию, поскольку представить, что сразу три американских истребителя идентифицировали как иранские самолеты, невозможно. Ведь на протяжении многих лет все военные самолеты и диспетчерские системы аэропортов были оснащены системой IFF (Идентификация друзей или врагов). Это автоматизированная система идентификации, которая работает через обмен зашифрованными кодами между транспондером борта и диспетчерской вышкой, гарантируя безопасность и предупреждая дружественный огонь", — разъясняется в публикации.
Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило на своем сайте, что ПВО Кувейта по ошибке сбила три американских истребителя F-15E. "В ходе боевых действий, в том числе ударов иранскими самолетами, баллистическими ракетами и дронами, истребители ВВС США были по ошибке сбиты кувейтской ПВО", — говорится в сообщении.
В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.
В условиях эскалации конфликта практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, а страховые компании начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия из-за роста угроз безопасности, сообщал портал Maritime News. Этот маршрут является важнейшим для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива, на его долю приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
