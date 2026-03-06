Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Урок реальной уязвимости". В США заявили о новом уроне от атак Ирана - 06.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260306/iran-868071545.html
"Урок реальной уязвимости". В США заявили о новом уроне от атак Ирана
"Урок реальной уязвимости". В США заявили о новом уроне от атак Ирана - 06.03.2026, ПРАЙМ
"Урок реальной уязвимости". В США заявили о новом уроне от атак Ирана
Нефтяные державы разочаровались в возможностях и готовности США обеспечивать их безопасность, сообщает Foreign Policy. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T06:59+0300
2026-03-06T06:59+0300
06:59 06.03.2026
 
"Урок реальной уязвимости". В США заявили о новом уроне от атак Ирана

Foreign Policy: страны Персидского больше не верят, что США могут их защитить

© Unsplash/AXP PhotographyНью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
© Unsplash/AXP Photography
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Нефтяные державы разочаровались в возможностях и готовности США обеспечивать их безопасность, сообщает Foreign Policy.
"Государства Персидского залива потеряли уверенность в том, что США способны или стремятся их защитить. <…> Несмотря на то, что им придется открыто взаимодействовать с Израилем в его войне, они все больше будут видеть в нем угрозу, а не потенциального союзника", — указывается в материале.
Также отмечается, что ответные атаки Ирана на американские базы утвердили государства региона во мнении о своей незащищенности, несмотря на заявления и договоренности с США.
"Полет дронов над Абу-Даби еще раз подчеркнул уязвимость, которую партнерство с США не смогло или не захотело устранить", — подчеркивает автор статьи.
В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.
