https://1prime.ru/20260306/iran-868072158.html

"Страшная головная боль". На Западе выявили причину провала США в Иране

"Страшная головная боль". На Западе выявили причину провала США в Иране - 06.03.2026, ПРАЙМ

"Страшная головная боль". На Западе выявили причину провала США в Иране

Американские власти не осознают истинного характера конфликта в Иране и Соединенные Штаты не способны достичь в нем победы, такое мнение в эфире YouTube-канала... | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T07:54+0300

2026-03-06T07:54+0300

2026-03-06T07:55+0300

сша

иран

израиль

али хаменеи

сергей лавров

совбез

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861396769_0:164:2200:1402_1920x0_80_0_0_aaba20086d9d54398afdb953d5003537.jpg

МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Американские власти не осознают истинного характера конфликта в Иране и Соединенные Штаты не способны достичь в нем победы, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон."Руководство США плохо разбирается в природе конфликта в Иране. Его основной фактор заключается в том, что мы имеем дело с нацией, насчитывающей три тысячи лет истории и девяносто миллионов человек, на пятьдесят три процента персидского происхождения, страдающей от множества проблем, но готовой пожертвовать собой, лишь бы доставить нам страшную головную боль", — подчеркнул он.Уилкерсон также предостерег от чрезмерного оптимизма в отношении того, что американским силам удастся быстро сокрушить сопротивление в Иране."Мы были бы сумасшедшими, если бы думали, что все завершится несколькими днями, несколькими пулями и бомбами, после чего мы сможем заявить: 'У нас новый режим в Тегеране", — или что-то подобное. <…> Этого невозможно достичь", — объяснил он.В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.

https://1prime.ru/20260305/iran-868031391.html

сша

иран

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, иран, израиль, али хаменеи, сергей лавров, совбез, оон