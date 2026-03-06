Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Страшная головная боль". На Западе выявили причину провала США в Иране - 06.03.2026, ПРАЙМ
"Страшная головная боль". На Западе выявили причину провала США в Иране
"Страшная головная боль". На Западе выявили причину провала США в Иране
2026-03-06T07:54+0300
2026-03-06T07:55+0300
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Американские власти не осознают истинного характера конфликта в Иране и Соединенные Штаты не способны достичь в нем победы, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон."Руководство США плохо разбирается в природе конфликта в Иране. Его основной фактор заключается в том, что мы имеем дело с нацией, насчитывающей три тысячи лет истории и девяносто миллионов человек, на пятьдесят три процента персидского происхождения, страдающей от множества проблем, но готовой пожертвовать собой, лишь бы доставить нам страшную головную боль", — подчеркнул он.Уилкерсон также предостерег от чрезмерного оптимизма в отношении того, что американским силам удастся быстро сокрушить сопротивление в Иране."Мы были бы сумасшедшими, если бы думали, что все завершится несколькими днями, несколькими пулями и бомбами, после чего мы сможем заявить: 'У нас новый режим в Тегеране", — или что-то подобное. &lt;…&gt; Этого невозможно достичь", — объяснил он.В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Американские власти не осознают истинного характера конфликта в Иране и Соединенные Штаты не способны достичь в нем победы, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
"Руководство США плохо разбирается в природе конфликта в Иране. Его основной фактор заключается в том, что мы имеем дело с нацией, насчитывающей три тысячи лет истории и девяносто миллионов человек, на пятьдесят три процента персидского происхождения, страдающей от множества проблем, но готовой пожертвовать собой, лишь бы доставить нам страшную головную боль", — подчеркнул он.
Уилкерсон также предостерег от чрезмерного оптимизма в отношении того, что американским силам удастся быстро сокрушить сопротивление в Иране.
"Мы были бы сумасшедшими, если бы думали, что все завершится несколькими днями, несколькими пулями и бомбами, после чего мы сможем заявить: 'У нас новый режим в Тегеране", — или что-то подобное. <…> Этого невозможно достичь", — объяснил он.
В субботу США и Израиль развернули широкомасштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, выразил намерение уничтожить иранский флот и оборонные мощности, а также призвал население страны свергнуть существующий режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение сообщило о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Среди жертв атак США и Израиля также оказались дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
Согласно сообщениям СМИ, ракеты поражают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. В ответ Тегеран осуществляет атаки на израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что действия США и Израиля не связаны с задачей нераспространения ядерного оружия и призвали к возвращению за стол переговоров. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию, в том числе в рамках Совбеза ООН.
