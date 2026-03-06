https://1prime.ru/20260306/smi-868076762.html

СМИ: США пока отказались от влияния на нефтяные цены через рынок фьючерсов

2026-03-06T11:06+0300

ВАШИНГТОН, 6 мар — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа пока отказалась от идеи задействовать министерство финансов для операций на рынке нефтяных фьючерсов с целью сдерживания роста цен, вызванный конфликтом вокруг Ирана, передает в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник. Как отмечает агентство, рост цен на нефть и бензин стал для Белого дома одновременно внешнеполитической и внутренней проблемой ввиду подготовки к промежуточным выборам в конгресс. При этом цена нефти марки Brent, как отмечается в публикации, за неделю выросла примерно на 17%. По словам собеседника агентства, в администрации обсуждали возможность покупки и продажи контрактов на нефть через минфин, однако пришли к выводу, что такие операции вряд ли смогут заметно повлиять на рынок. Источник отметил, что объем торгов нефтью на биржах резко вырос из-за конфликта, поэтому действия одного участника, даже такого крупного, как правительство США, могут оказаться малозаметными. Администрация также не спешит использовать стратегический нефтяной резерв страны. По данным источника, после активного использования при бывшем президенте Джо Байдене он сейчас заполнен примерно на 60%, а инфраструктура хранилищ нуждается в обслуживании. По последним данным управления энергетической информации минэнерго страны, стратегический резерв нефти в США с середины и до конца февраля две недели держался на неизменном уровне - 415,44 миллиона баррелей. В 2022 году Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. В марте прошлого года глава минэнерго Крис Райт заявил, что государству потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический резерв, однако администрация Трампа намерена это сделать.

