Власти ФРГ обсуждают возможность использования стратегических запасов нефти

БЕРЛИН, 9 мар - ПРАЙМ. Власти Германии обсуждают возможность использования стратегических запасов нефти на случай перебоев в поставках из-за событий на Ближнем Востоке, однако пока не видят в этом необходимости, заявил вице-канцлер ФРГ, министр финансов Ларс Клингбайль. Газета Financial Times ранее сообщила, что главы минфинов стран "Большой семерки" на внеочередной встрече с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем 9 марта обсудят возможность совместного использования нефти из стратегических запасов. По словам источников издания, три страны G7, включая США, уже согласились на задействование резервов. "Сейчас еще не подходящий момент (для использования запасов - ред.)", - приводит слова Клингбайля газета Bild. Однако ситуация, по его словам, может вскоре измениться. До этого момента Клингбайль считает возможным попытаться добиться снижения цен на топливо на внутреннем немецком рынке другим путем, например, запретив повышать их чаще одного раза в день. В этой связи вице-канцлер ФРГ заявил, что в ситуации с ростом цен на топливо большая доля ответственности лежит на крупных нефтяных компаниях. "Мы видим, что происходит завышение цен, что текущая геополитическая ситуация используется для увеличения собственной прибыли", - указал Клингбайль. Газета Handelsblatt ранее сообщила, что Германия располагает стратегическими запасами нефти на срок не менее 90 дней. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
