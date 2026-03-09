Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Призвали в армию": младшему сыну Трампа может грозить отправка в Иран - 09.03.2026
МОСКВА, 9 марта — ПРАЙМ. Несколько тысяч жителей США обратились с требованием призвать младшего сына президента Дональда Трампа, Бэррона, в ряды вооруженных сил для отправки на службу в Иран, сообщает немецкий таблоид Bild, ссылаясь на сайт, где размещена одноименная петиция. "В социальных сетях, наряду с поддержкой, разгорается гнев по поводу действий президента США и его планов даже отправить сухопутные войска в Иран. Под хэштегом "#SendBarron" тысячи людей требуют, чтобы младшего сына Трампа, Бэррона, призвали в армию", — говорится в материале.Сайт саркастически подчеркивает, что мощь США обеспечивается готовностью лидеров, подобных Трампу, стоять за свою страну. Поэтому его сыну предлагается последовать примеру отца и отправиться в Иран лично. "Служение – это честь. Сила передается по наследству. Благослови тебя Бог, Бэррон", — говорится в описании петиции.Согласно сообщениям СМИ, инициатором движения за отправку Бэррона Трампа в Иран стал бывший сценарист сериала "Южный Парк" Тоби Мортон. 28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Исламской Республике Иран, включая столицу Тегеран. Сообщается о значительных разрушениях и жертвах среди мирного населения. В ответ республика нанесла удары по израильским территориям и американским военным базам на Ближнем Востоке. Аятолла Али Хаменеи погиб в первый же день военной операции, 28 февраля. В стране объявлен 40-дневный траур.
