Трамп заявил, что цены на нефть быстро снизятся
2026-03-09T02:40+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
али хаменеи
cnn
оон
ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что цены на нефть быстро снизятся после якобы нейтрализации "ядерной угрозы" со стороны Ирана.
Ранее Трамп в интервью CNN призвал не беспокоиться из-за растущих цен на бензин на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
"Краткосрочный рост цен на нефть, которые стремительно упадут после уничтожения иранской ядерной угрозы, это очень малая цена за безопасность и мир в США и во всем мире", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
