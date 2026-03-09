https://1prime.ru/20260309/tramp-868137724.html

Трамп заявил, что цены на нефть быстро снизятся

2026-03-09T02:40+0300

ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что цены на нефть быстро снизятся после якобы нейтрализации "ядерной угрозы" со стороны Ирана. Ранее Трамп в интервью CNN призвал не беспокоиться из-за растущих цен на бензин на фоне конфликта на Ближнем Востоке. "Краткосрочный рост цен на нефть, которые стремительно упадут после уничтожения иранской ядерной угрозы, это очень малая цена за безопасность и мир в США и во всем мире", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

2026

