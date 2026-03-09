Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал недолгим рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке - 09.03.2026
Эксперт назвал недолгим рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
энергетика
нефть
иран
ближний восток
ормузский пролив
игорь юшков
али хаменеи
фонд национальной энергетической безопасности
оон
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Сверхвысокие цены на нефть, выросшие на фоне эскалации на Ближнем Востоке и рисков для поставок сырья, вряд ли смогут удерживаться длительное время, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "Не думаю, что сверхвысокие цены продержатся слишком долго. Иначе это убьет спрос", - сказал Юшков газете ВЗГЛЯД. По его словам, на рынок нефти влияют сразу несколько факторов, в том числе сообщения об ударах по энергетической инфраструктуре стран Ближнего Востока и ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок сырья. Эксперт отметил, что переход от ударов по военно-политическим объектам к атакам на энергетическую инфраструктуру усиливает неопределенность на рынке и поддерживает рост цен. Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
иран
ближний восток
ормузский пролив
нефть, иран, ближний восток, ормузский пролив, игорь юшков, али хаменеи, фонд национальной энергетической безопасности, оон
Энергетика, Нефть, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, Игорь Юшков, Али Хаменеи, Фонд национальной энергетической безопасности, ООН
Эксперт назвал недолгим рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Сверхвысокие цены на нефть, выросшие на фоне эскалации на Ближнем Востоке и рисков для поставок сырья, вряд ли смогут удерживаться длительное время, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Не думаю, что сверхвысокие цены продержатся слишком долго. Иначе это убьет спрос", - сказал Юшков газете ВЗГЛЯД.
По его словам, на рынок нефти влияют сразу несколько факторов, в том числе сообщения об ударах по энергетической инфраструктуре стран Ближнего Востока и ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок сырья.
Эксперт отметил, что переход от ударов по военно-политическим объектам к атакам на энергетическую инфраструктуру усиливает неопределенность на рынке и поддерживает рост цен.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
В Германии призвали возобновить поставки российской нефти
Энергетика Нефть ИРАН БЛИЖНИЙ ВОСТОК Ормузский пролив Игорь Юшков Али Хаменеи Фонд национальной энергетической безопасности ООН
 
 
