https://1prime.ru/20260309/yushkov-868149658.html

Эксперт назвал недолгим рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке

Эксперт назвал недолгим рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке - 09.03.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвал недолгим рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке

Сверхвысокие цены на нефть, выросшие на фоне эскалации на Ближнем Востоке и рисков для поставок сырья, вряд ли смогут удерживаться длительное время, считает... | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T17:25+0300

2026-03-09T17:25+0300

2026-03-09T17:25+0300

энергетика

нефть

иран

ближний восток

ормузский пролив

игорь юшков

али хаменеи

фонд национальной энергетической безопасности

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_cbd5382bb53d3683e20b968f356e997c.jpg

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Сверхвысокие цены на нефть, выросшие на фоне эскалации на Ближнем Востоке и рисков для поставок сырья, вряд ли смогут удерживаться длительное время, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "Не думаю, что сверхвысокие цены продержатся слишком долго. Иначе это убьет спрос", - сказал Юшков газете ВЗГЛЯД. По его словам, на рынок нефти влияют сразу несколько факторов, в том числе сообщения об ударах по энергетической инфраструктуре стран Ближнего Востока и ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок сырья. Эксперт отметил, что переход от ударов по военно-политическим объектам к атакам на энергетическую инфраструктуру усиливает неопределенность на рынке и поддерживает рост цен. Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

https://1prime.ru/20260309/neft-868145469.html

иран

ближний восток

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, иран, ближний восток, ормузский пролив, игорь юшков, али хаменеи, фонд национальной энергетической безопасности, оон