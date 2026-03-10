https://1prime.ru/20260310/ssha-868162395.html

СМИ: цены на нефть резко упали после заявления Трампа

СМИ: цены на нефть резко упали после заявления Трампа - 10.03.2026, ПРАЙМ

СМИ: цены на нефть резко упали после заявления Трампа

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже отметки в 90 долларов после заявления президента США Дональда Трампа о предстоящем завершении военной операции в... | 10.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 марта — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже отметки в 90 долларов после заявления президента США Дональда Трампа о предстоящем завершении военной операции в Иране, сообщает The Wall Street Journal. "Цена на нефть марки Brent, мировой эталон качества, упала ниже 90 долларов за баррель после заявлений президента. <…> Цена на американскую нефть (WTI. — Прим. ред.) упала примерно до 85 долларов за баррель, после того как ранее превысила 119 долларов", — говорится в материале.Сообщается, что фондовые рынки начали сессию с падением, однако быстро восстановились по мере уменьшения снижения на нефтяном рынке и завершили день на позитивной ноте после новых комментариев Трампа. Накануне президент США Дональд Трамп в разговоре с CBS News сообщил, что конфликт с Ираном близок к завершению, подчеркнув, что США находятся на несколько недель впереди графика операции против исламской республики. Эти заявления Трампа прозвучали в контексте значительных колебаний цен на нефть: в понедельник стоимость Brent и WTI впервые с июня 2022 года поднялась выше 119 долларов за баррель, продемонстрировав рост в диапазоне 29–31%. К вечеру темпы роста снизились до 7%, но котировки остались выше 100 долларов, что значительно превышает уровни конца февраля. 28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Иране, включая столицу Тегеран, в результате чего возникли разрушения и погибло множество гражданских лиц. Иран отвечает на атаки, нанося удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке. В первый день наступления был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, после чего в стране начался 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин осудил это нападение, назвав убийство Хаменеи нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

