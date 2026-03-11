https://1prime.ru/20260311/apellyatsiya-868212465.html

Апелляция утвердила взыскание с Citrix средств в пользу "Транснефти"

11.03.2026

МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску "Транснефти" взыскала более 4,7 миллиона рублей убытков с американского разработчика программного обеспечения Citrix Systems, следует из материалов, изученных РИА Новости. Суд в среду отклонил апелляционную жалобу "Транснефти" на принятое в октябре решение арбитражного суда Москвы, удовлетворившего иск частично. Первая инстанция взыскала всю заявленную в иске сумму только с американской Citrix, при этом отклонила требования к солидарным ответчикам – британской Cloud SG и российскому ООО "Инлайн МСП". В материалах дела говорится, что сертификаты технической поддержки лицензий Citrix были оплачены истцом по 30 июня 2022 года, между тем Citrix с 14 марта того же года прекратила оказание услуг в России. Техническая поддержка оплаченных сертификатов с 14 марта и до окончания срока их действия не предоставлялась, доступ в личный кабинет заблокирован по инициативе компании Citrix, указал истец. Изначально этот иск "Транснефть" предъявила в сентябре 2024 года только к Citrix Systems, но в процессе разбирательства соответчиками стали еще два юрлица. С британской компанией у истца было подписано лицензионное соглашение, а с российской – лицензионный договор. Отклоняя требования к этим ответчикам, суд пришел к выводу о пропуске трехлетнего срока исковой давности. "Транснефть" в сентябре подала в суд сразу семь исков к американским производителям программного обеспечения IBM, Cisco, Citrix и Red Hat. Почти все они уже рассмотрены и удовлетворены. IBM - производитель аппаратного и программного обеспечения. Компания работает более чем в 175 странах. Cisco Systems - компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование. Red Hat - разработчик программного обеспечения на основе операционной системы Linux. Citrix Systems занимается программами для виртуализации и облачных вычислений.

