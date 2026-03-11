СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу
Asia Times: ЕС может отменить санкции против РФ на фоне операции США в Иране
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Европейский Союз крайне нуждается в российских энергетических ресурсах в условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Asia Times.
Отмечается, что российские ресурсы сейчас более необходимы Европе, чем Москве — европейский рынок сбыта. В данном контексте Россия может потребовать, чтобы ЕС вынудил Владимира Зеленского принять часть ее условий касаемо мирного урегулирования.
"(Дональд. — Прим. ред.) Трамп может снять санкции США с российских энергоносителей и распорядиться, чтобы ЕС последовал этому примеру и восстановил масштабный импорт, после чего они совместно вынудят Зеленского принять как минимум часть требований Путина насчет мира", — отмечается в материале.
Во вторник глава Белого дома сообщил о намерении ослабить нефтяные санкции против некоторых стран для контроля над стоимостью топлива. Однако он не уточнил, с каких именно государств рестрикции будут сняты.
Рост цен на топливо наблюдается во всем мире на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Военные действия практически заблокировали судоходство через Ормузский пролив — ключевую магистраль для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок.
28 февраля США и Израиль начали крупную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что их цель — не допустить создание Тегераном ядерного потенциала. Вашингтон пригрозил уничтожением иранского флота и оборонной промышленности и призвал население страны к смене режима.
В первый день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. В ответ Иран наносит удары по израильским территориям и американским военным объектам на Ближнем Востоке.