СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу

СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу - 11.03.2026

СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу

Европейский Союз крайне нуждается в российских энергетических ресурсах в условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Asia Times. | 11.03.2026

МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Европейский Союз крайне нуждается в российских энергетических ресурсах в условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Asia Times. "Переориентация российского экспорта на азиатский рынок, которая продолжается на протяжении всех четырех лет конфликта на Украине, окажется не окончательной, если ЕС отменит свои санкции — и (Владимир. — Прим. ред.) Путин дал понять, что будет не против", — говорится в публикации. Отмечается, что российские ресурсы сейчас более необходимы Европе, чем Москве — европейский рынок сбыта. В данном контексте Россия может потребовать, чтобы ЕС вынудил Владимира Зеленского принять часть ее условий касаемо мирного урегулирования. "(Дональд. — Прим. ред.) Трамп может снять санкции США с российских энергоносителей и распорядиться, чтобы ЕС последовал этому примеру и восстановил масштабный импорт, после чего они совместно вынудят Зеленского принять как минимум часть требований Путина насчет мира", — отмечается в материале. Во вторник глава Белого дома сообщил о намерении ослабить нефтяные санкции против некоторых стран для контроля над стоимостью топлива. Однако он не уточнил, с каких именно государств рестрикции будут сняты. Рост цен на топливо наблюдается во всем мире на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Военные действия практически заблокировали судоходство через Ормузский пролив — ключевую магистраль для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок. 28 февраля США и Израиль начали крупную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что их цель — не допустить создание Тегераном ядерного потенциала. Вашингтон пригрозил уничтожением иранского флота и оборонной промышленности и призвал население страны к смене режима. В первый день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. В ответ Иран наносит удары по израильским территориям и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

