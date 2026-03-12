https://1prime.ru/20260312/g1-868258597.html
Бразилия отменила налоги на дизельное топливо
2026-03-12T22:56+0300
2026-03-12T22:56+0300
2026-03-12T22:56+0300
энергетика
нефть
бразилия
ближний восток
сша
лула да силва
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/97/841509716_0:191:4095:2494_1920x0_80_0_0_3cc29bfdad7f845e05d5fc194caa8b3d.jpg
МЕХИКО, 12 мар - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал временную меру об обнулении федеральных налогов на дизельное топливо и введении пошлины на экспорт нефти для сдерживания цен, растущих из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщил портал G1. "В связи с войной на Ближнем Востоке и ростом цен на нефть, с возможностью дефицита дизельного топлива в стране, правительство объявило в четверг о снижении налогов на дизель", - говорится в материале на сайте G1. Подписанная президентом мера предусматривает, как сообщается, обнуление ставок налогов PIS и Cofins на импорт и продажу дизеля, а также субсидии производителям и импортерам топлива. Одновременно правительство вводит временный налог на экспорт нефти. По данным издания, меры будут действовать до 31 декабря. Власти ожидают, что совокупный эффект от отмены федеральных налогов и субсидий позволит снизить цену дизеля на заправках примерно на 0,64 реала за литр - это около 9,8 рубля или 0,12 доллара США. При этом неизменным остался региональный сбор ICMS, который в 2026 году составляет 1,17 реала за литр (0,22 доллара США или 17,84 рубля). Министр финансов Бразилии Фернанду Аддад заявил, что бюджетные потери от налоговых льгот и субсидий будут компенсированы поступлениями от экспортной пошлины. "Производители, которые получают чрезвычайную прибыль, будут платить временный экспортный налог, а потребители не будут так сильно затронуты", - приводит его слова портал G1. Бразильские власти также объявили о мерах усиленного контроля за ценами на топливо. Федеральная налоговая служба предоставит данные Национальному агентству нефти (ANP), чтобы ведомство могло быстрее выявлять возможные злоупотребления и необоснованное повышение цен на заправках.
бразилия
ближний восток
сша
