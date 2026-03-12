https://1prime.ru/20260312/rumyniya-868243744.html

Румыния заявила о готовности возобновить работу НПЗ "Лукойла"

Румыния заявила о готовности возобновить работу НПЗ "Лукойла"

КИШИНЕВ, 12 мар - ПРАЙМ. Румыния готова возобновить работу нефтеперерабатывающего завода Petrotel, принадлежащего группе компаний "Лукойл", и ожидает разрешение на это от властей США, заявил министр энергетики страны Богдан Иван. Ранее министр энергетики заявлял, что стоимость дизельного топлива в Румынии может вырасти более чем на 20% из-за конфликта на Ближнем Востоке, если баррель нефти достигнет 120-130 долларов за баррель. "Я уже поговорил с теми, кто в Америке. Мы подготовили официальные документы и скоро получим разрешение, благодаря которому сможем возобновить работу этого завода", — заявил Иван, пояснив, что завод "Лукойла" обеспечивает 21% мощностей по переработке сырой нефти в Румынии. Министр энергетики уточнил, что решение о возобновлении работы будет принято после того, как румынские власти получат подтверждение от США. "Решение будет принято после того, как мы получим подтверждение от Америки об этом отступлении. Сегодня мы можем закупать нефть из Азербайджана и Казахстана по очень выгодным ценам благодаря торговым соглашениям, которые у нас есть с этими государствами. Это позволяет нам поддерживать цены, которые не должны вырасти в ближайшее время, если не будет колебаний на международном рынке", - отметил он. В феврале портал Profit.ro сообщал, что два из трёх нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Румынии, в том числе принадлежащий компании "Лукойл", временно приостановили деятельность из-за продолжающегося режима санкций против российских нефтяных компаний, ограничивающего закупку и переработку сырья.

