Румыния заявила о готовности возобновить работу НПЗ "Лукойла" - 12.03.2026
Румыния заявила о готовности возобновить работу НПЗ "Лукойла"
Румыния заявила о готовности возобновить работу НПЗ "Лукойла" - 12.03.2026, ПРАЙМ
Румыния заявила о готовности возобновить работу НПЗ "Лукойла"
Румыния готова возобновить работу нефтеперерабатывающего завода Petrotel, принадлежащего группе компаний "Лукойл", и ожидает разрешение на это от властей США,... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T13:46+0300
2026-03-12T14:03+0300
энергетика
нефть
румыния
сша
ближний восток
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/63/757646386_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_34d213d8a8714c98449fe10f619446d0.jpg
КИШИНЕВ, 12 мар - ПРАЙМ. Румыния готова возобновить работу нефтеперерабатывающего завода Petrotel, принадлежащего группе компаний "Лукойл", и ожидает разрешение на это от властей США, заявил министр энергетики страны Богдан Иван. Ранее министр энергетики заявлял, что стоимость дизельного топлива в Румынии может вырасти более чем на 20% из-за конфликта на Ближнем Востоке, если баррель нефти достигнет 120-130 долларов за баррель. "Я уже поговорил с теми, кто в Америке. Мы подготовили официальные документы и скоро получим разрешение, благодаря которому сможем возобновить работу этого завода", — заявил Иван, пояснив, что завод "Лукойла" обеспечивает 21% мощностей по переработке сырой нефти в Румынии. Министр энергетики уточнил, что решение о возобновлении работы будет принято после того, как румынские власти получат подтверждение от США. "Решение будет принято после того, как мы получим подтверждение от Америки об этом отступлении. Сегодня мы можем закупать нефть из Азербайджана и Казахстана по очень выгодным ценам благодаря торговым соглашениям, которые у нас есть с этими государствами. Это позволяет нам поддерживать цены, которые не должны вырасти в ближайшее время, если не будет колебаний на международном рынке", - отметил он. В феврале портал Profit.ro сообщал, что два из трёх нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Румынии, в том числе принадлежащий компании "Лукойл", временно приостановили деятельность из-за продолжающегося режима санкций против российских нефтяных компаний, ограничивающего закупку и переработку сырья.
румыния
сша
ближний восток
нефть, румыния, сша, ближний восток, лукойл
Энергетика, Нефть, РУМЫНИЯ, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Лукойл
13:46 12.03.2026 (обновлено: 14:03 12.03.2026)
 
Румыния заявила о готовности возобновить работу НПЗ "Лукойла"

Румыния готова возобновить работу НПЗ "Лукойла" и ожидает разрешение на это от США

© flickr.comФлаг Румынии
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Флаг Румынии. Архивное фото
© flickr.com
КИШИНЕВ, 12 мар - ПРАЙМ. Румыния готова возобновить работу нефтеперерабатывающего завода Petrotel, принадлежащего группе компаний "Лукойл", и ожидает разрешение на это от властей США, заявил министр энергетики страны Богдан Иван.
Ранее министр энергетики заявлял, что стоимость дизельного топлива в Румынии может вырасти более чем на 20% из-за конфликта на Ближнем Востоке, если баррель нефти достигнет 120-130 долларов за баррель.
"Я уже поговорил с теми, кто в Америке. Мы подготовили официальные документы и скоро получим разрешение, благодаря которому сможем возобновить работу этого завода", — заявил Иван, пояснив, что завод "Лукойла" обеспечивает 21% мощностей по переработке сырой нефти в Румынии.
Министр энергетики уточнил, что решение о возобновлении работы будет принято после того, как румынские власти получат подтверждение от США.
"Решение будет принято после того, как мы получим подтверждение от Америки об этом отступлении. Сегодня мы можем закупать нефть из Азербайджана и Казахстана по очень выгодным ценам благодаря торговым соглашениям, которые у нас есть с этими государствами. Это позволяет нам поддерживать цены, которые не должны вырасти в ближайшее время, если не будет колебаний на международном рынке", - отметил он.
В феврале портал Profit.ro сообщал, что два из трёх нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Румынии, в том числе принадлежащий компании "Лукойл", временно приостановили деятельность из-за продолжающегося режима санкций против российских нефтяных компаний, ограничивающего закупку и переработку сырья.
 
ЭнергетикаНефтьРУМЫНИЯСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКЛукойл
 
 
Заголовок открываемого материала