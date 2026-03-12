https://1prime.ru/20260312/tanker-868241830.html

Иран заявил об атаке на танкер Safesea в Персидском заливе

Иран заявил об атаке на танкер Safesea в Персидском заливе - 12.03.2026, ПРАЙМ

Иран заявил об атаке на танкер Safesea в Персидском заливе

Иранские военные атаковали в северной части Персидского залива танкер Safesea, шедший под флагом Маршалловых островов, заявил Корпус стражей исламской революции | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T12:49+0300

2026-03-12T12:49+0300

2026-03-12T12:49+0300

иран

персидский залив

сша

али хаменеи

ксир

оон

в мире

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg

ТЕГЕРАН, 12 мар - ПРАЙМ. Иранские военные атаковали в северной части Персидского залива танкер Safesea, шедший под флагом Маршалловых островов, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана, связав его с США. "Американский танкер был атакован в Персидском заливе. Сегодня утром судно Safesea, шедшее под флагом Маршалловых островов и находившееся в американской собственности, подверглось атаке в северной части Персидского залива после того, как проигнорировало предупреждение ВМС КСИР", - говорится в сообщении, которое приводит агентство Fars. В КСИР отметили, что судно было атаковано как "собственность армии США". Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

иран

персидский залив

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, персидский залив, сша, али хаменеи, ксир, оон, в мире, нефть