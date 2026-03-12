https://1prime.ru/20260312/tanker-868241830.html
Иран заявил об атаке на танкер Safesea в Персидском заливе
Иран заявил об атаке на танкер Safesea в Персидском заливе - 12.03.2026, ПРАЙМ
Иран заявил об атаке на танкер Safesea в Персидском заливе
Иранские военные атаковали в северной части Персидского залива танкер Safesea, шедший под флагом Маршалловых островов, заявил Корпус стражей исламской революции | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T12:49+0300
2026-03-12T12:49+0300
2026-03-12T12:49+0300
иран
персидский залив
сша
али хаменеи
ксир
оон
в мире
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg
ТЕГЕРАН, 12 мар - ПРАЙМ. Иранские военные атаковали в северной части Персидского залива танкер Safesea, шедший под флагом Маршалловых островов, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана, связав его с США. "Американский танкер был атакован в Персидском заливе. Сегодня утром судно Safesea, шедшее под флагом Маршалловых островов и находившееся в американской собственности, подверглось атаке в северной части Персидского залива после того, как проигнорировало предупреждение ВМС КСИР", - говорится в сообщении, которое приводит агентство Fars. В КСИР отметили, что судно было атаковано как "собственность армии США". Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
иран
персидский залив
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_2f07f761f3c64d8564ce14377c359aee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, персидский залив, сша, али хаменеи, ксир, оон, в мире, нефть
ИРАН, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, США, Али Хаменеи, КСИР, ООН, В мире, Нефть
Иран заявил об атаке на танкер Safesea в Персидском заливе
КСИР назвал атакованный в Персидском заливе танкер Safesea собственностью армии США