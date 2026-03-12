Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран заявил об атаке на танкер Safesea в Персидском заливе - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260312/tanker-868241830.html
Иран заявил об атаке на танкер Safesea в Персидском заливе
Иран заявил об атаке на танкер Safesea в Персидском заливе - 12.03.2026, ПРАЙМ
Иран заявил об атаке на танкер Safesea в Персидском заливе
Иранские военные атаковали в северной части Персидского залива танкер Safesea, шедший под флагом Маршалловых островов, заявил Корпус стражей исламской революции | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T12:49+0300
2026-03-12T12:49+0300
иран
персидский залив
сша
али хаменеи
ксир
оон
в мире
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg
ТЕГЕРАН, 12 мар - ПРАЙМ. Иранские военные атаковали в северной части Персидского залива танкер Safesea, шедший под флагом Маршалловых островов, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана, связав его с США. "Американский танкер был атакован в Персидском заливе. Сегодня утром судно Safesea, шедшее под флагом Маршалловых островов и находившееся в американской собственности, подверглось атаке в северной части Персидского залива после того, как проигнорировало предупреждение ВМС КСИР", - говорится в сообщении, которое приводит агентство Fars. В КСИР отметили, что судно было атаковано как "собственность армии США". Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
иран
персидский залив
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_2f07f761f3c64d8564ce14377c359aee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, персидский залив, сша, али хаменеи, ксир, оон, в мире, нефть
ИРАН, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, США, Али Хаменеи, КСИР, ООН, В мире, Нефть
12:49 12.03.2026
 
Иран заявил об атаке на танкер Safesea в Персидском заливе

КСИР назвал атакованный в Персидском заливе танкер Safesea собственностью армии США

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана
Флаги Ирана - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Флаги Ирана. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 12 мар - ПРАЙМ. Иранские военные атаковали в северной части Персидского залива танкер Safesea, шедший под флагом Маршалловых островов, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана, связав его с США.
"Американский танкер был атакован в Персидском заливе. Сегодня утром судно Safesea, шедшее под флагом Маршалловых островов и находившееся в американской собственности, подверглось атаке в северной части Персидского залива после того, как проигнорировало предупреждение ВМС КСИР", - говорится в сообщении, которое приводит агентство Fars.
В КСИР отметили, что судно было атаковано как "собственность армии США".
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
 
ИРАНПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВСШААли ХаменеиКСИРООНВ миреНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала