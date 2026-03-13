В США расходы водителей на бензин превысили 2 миллиарда долларов

2026-03-13T23:46+0300

ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Дополнительные расходы американских водителей на бензин с момента начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля превысили 2 миллиарда долларов из-за скачка цен на нефть, свидетельствуют подсчеты компании GasBuddy, занимающейся мониторингом американского рынка энергоносителей. Ранее сообщалось, что, по данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), в пятницу средняя цена на бензин в США вновь выросла, достигнув отметки 3,63 доллара за галлон (около 3,8 литра). "С 28 февраля американцы потратили на бензин на 2,191 миллиарда долларов больше, в основном из-за резкого скачка цен на нефть на фоне угрозы атак в Ормузском проливе, причем только за сегодняшний день переплата составила 262 миллиона долларов", - написал в соцсети X глава GasBuddy Патрик Де Хаан. Вопрос цены на бензин в США используется в качестве политического аргумента в партийных спорах. Антирекорд стоимости принадлежит администрации бывшего президента Джо Байдена: в июне 2022 года средняя цена галлона превысила 5 долларов. Президент США Дональд Трамп неоднократно обращал на это внимание в ходе своей избирательной кампании. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.

