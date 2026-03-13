В США расходы водителей на бензин превысили 2 миллиарда долларов - 13.03.2026, ПРАЙМ
В США расходы водителей на бензин превысили 2 миллиарда долларов
В США расходы водителей на бензин превысили 2 миллиарда долларов - 13.03.2026, ПРАЙМ
В США расходы водителей на бензин превысили 2 миллиарда долларов
Дополнительные расходы американских водителей на бензин с момента начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля превысили 2 миллиарда долларов из-за... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T23:46+0300
2026-03-13T23:46+0300
экономика
нефть
мировая экономика
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Дополнительные расходы американских водителей на бензин с момента начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля превысили 2 миллиарда долларов из-за скачка цен на нефть, свидетельствуют подсчеты компании GasBuddy, занимающейся мониторингом американского рынка энергоносителей. Ранее сообщалось, что, по данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), в пятницу средняя цена на бензин в США вновь выросла, достигнув отметки 3,63 доллара за галлон (около 3,8 литра). "С 28 февраля американцы потратили на бензин на 2,191 миллиарда долларов больше, в основном из-за резкого скачка цен на нефть на фоне угрозы атак в Ормузском проливе, причем только за сегодняшний день переплата составила 262 миллиона долларов", - написал в соцсети X глава GasBuddy Патрик Де Хаан. Вопрос цены на бензин в США используется в качестве политического аргумента в партийных спорах. Антирекорд стоимости принадлежит администрации бывшего президента Джо Байдена: в июне 2022 года средняя цена галлона превысила 5 долларов. Президент США Дональд Трамп неоднократно обращал на это внимание в ходе своей избирательной кампании. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
нефть, мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Нефть, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
23:46 13.03.2026
 
В США расходы водителей на бензин превысили 2 миллиарда долларов

GasBuddy: в США расходы на бензин превысили $2 млрд после начала конфликта с Ираном

Заправка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Заправка автомобиля. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Дополнительные расходы американских водителей на бензин с момента начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля превысили 2 миллиарда долларов из-за скачка цен на нефть, свидетельствуют подсчеты компании GasBuddy, занимающейся мониторингом американского рынка энергоносителей.
Ранее сообщалось, что, по данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), в пятницу средняя цена на бензин в США вновь выросла, достигнув отметки 3,63 доллара за галлон (около 3,8 литра).
"С 28 февраля американцы потратили на бензин на 2,191 миллиарда долларов больше, в основном из-за резкого скачка цен на нефть на фоне угрозы атак в Ормузском проливе, причем только за сегодняшний день переплата составила 262 миллиона долларов", - написал в соцсети X глава GasBuddy Патрик Де Хаан.
Вопрос цены на бензин в США используется в качестве политического аргумента в партийных спорах. Антирекорд стоимости принадлежит администрации бывшего президента Джо Байдена: в июне 2022 года средняя цена галлона превысила 5 долларов. Президент США Дональд Трамп неоднократно обращал на это внимание в ходе своей избирательной кампании.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
Заправка автомобиля
В США снова выросла средняя цена на бензин
ЭкономикаНефтьМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
