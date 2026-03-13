Azur Air отменила часть рейсов в Таиланд после решения Росавиации

Azur Air отменила часть рейсов в Таиланд после решения Росавиации - 13.03.2026, ПРАЙМ

Azur Air отменила часть рейсов в Таиланд после решения Росавиации

Авиакомпания Azur Air на месяц раньше срока завершила чартерную программу в таиландскую Паттайю из ряда городов России, говорится в сообщении Ассоциации...

2026-03-13T18:00+0300

2026-03-13T18:00+0300

2026-03-13T18:00+0300

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air на месяц раньше срока завершила чартерную программу в таиландскую Паттайю из ряда городов России, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В четверг Росавиация сообщила об ограничении срока действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня 2026 года. Если компания до этого срока не устранит замечания, сертификат аннулируют. "С конца марта 2026 года авиакомпания Azur Air досрочно завершает полетную программу в Паттайю из нескольких российских городов", - сообщил АТОР. Отмечается, что с 25 марта чартерные рейсы в Паттайю не будут выполняться из Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга. При этом чартерная программа на Пхукет из этих городов продолжится. По данным участников туррынка, программа в Паттайю завершится примерно на месяц раньше запланированного срока. Решение связывают с рекомендацией Росавиации сократить полетную программу - это должно помочь авиакомпании стабилизировать расписание и снизить число задержек.

паттайя

таиланд

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

бизнес, туризм, паттайя, таиланд, azur air, росавиация, атор