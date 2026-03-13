Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт предсказал рост цен на нефть из-за ослабления санкций против России - 13.03.2026
Эксперт предсказал рост цен на нефть из-за ослабления санкций против России
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Решение США ослабить санкции против российской нефти может не снизить, а, напротив, повысить цены на черное золото в мире, так как это показывает трейдерам, что американцы видят высокие риски длительного перекрытия Ормузского пролива, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Американский минфин выпустил генеральную лицензию, согласно которой США вывели из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона. "Цена, наоборот, может отреагировать даже ростом, потому что трейдеры на это смотрят: во-первых, раз лицензия выдается на 30 дней, значит и еще несколько недель продлится перекрытие Ормузского пролива. Во-вторых, раз американцы пошли на заморозку антироссийских санкций, значит дела действительно плохи, значит действительно настолько высок дефицит", - сказал Юшков. Эксперт отметил, что, очевидно, целью Вашингтона было снизить цены на нефть, хотя до конца не понятно, какие конкретно санкции были приостановлены - формально покупать российскую нефть не было запрещено и ранее. Не разрешалось проводить сделки только с компаниями, которые находятся в SDN-листе: "Сургутнефтегазом", "Лукойлом", "Роснефтью" и "Газпром нефтью". Тем не менее, подчеркнул он, в любом случае заморозка таких санкций выгодна для России, так как создает прецедент.
16:11 13.03.2026
 
Эксперт предсказал рост цен на нефть из-за ослабления санкций против России

Юшков: ослабление США антироссийских санкций может повысить цены на нефть в мире

Работа нефтяных станков - качалок. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Решение США ослабить санкции против российской нефти может не снизить, а, напротив, повысить цены на черное золото в мире, так как это показывает трейдерам, что американцы видят высокие риски длительного перекрытия Ормузского пролива, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Американский минфин выпустил генеральную лицензию, согласно которой США вывели из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
"Цена, наоборот, может отреагировать даже ростом, потому что трейдеры на это смотрят: во-первых, раз лицензия выдается на 30 дней, значит и еще несколько недель продлится перекрытие Ормузского пролива. Во-вторых, раз американцы пошли на заморозку антироссийских санкций, значит дела действительно плохи, значит действительно настолько высок дефицит", - сказал Юшков.
Эксперт отметил, что, очевидно, целью Вашингтона было снизить цены на нефть, хотя до конца не понятно, какие конкретно санкции были приостановлены - формально покупать российскую нефть не было запрещено и ранее. Не разрешалось проводить сделки только с компаниями, которые находятся в SDN-листе: "Сургутнефтегазом", "Лукойлом", "Роснефтью" и "Газпром нефтью".
Тем не менее, подчеркнул он, в любом случае заморозка таких санкций выгодна для России, так как создает прецедент.
Дмитрий Песков
Без российской нефти стабилизация на рынке невозможна, заявил Песков
13:36
 
ЭкономикаНефтьРОССИЯСШАОрмузский проливВАШИНГТОНИгорь ЮшковФонд национальной энергетической безопасностиСургутнефтегазЛукойл
 
 
