Иран пригрозил США "горами пепла" при атаке на нефтяную инфраструктуру

2026-03-14T10:38+0300

ТЕГЕРАН, 14 мар - ПРАЙМ. Вся нефтяная, экономическая и энергетическая инфраструктура нефтяных компаний, связанных с США, "превратится в горы пепла" в случае атаки на соответствующую иранскую инфраструктуру, заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари. Ранее в субботу президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по нефтяной инфраструктуре иранского острова Харк, если свободе судоходства в Ормузском проливе будут создаваться помехи. "В ответ на заявления президента-террориста США мы заявляем, что в случае атаки на нефтяную, экономическую и энергетическую инфраструктуру Исламской Республики Иран, как мы ранее предупреждали, сейчас же вся нефтяная, экономическая и энергетическая инфраструктура, принадлежащая нефтяным компаниям по всему региону, в которых США имеют свою долю, или которые сотрудничают с США, будет уничтожена и превратится в горы пепла", – приводит слова Зольфагари гостелерадиокомпания Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

https://1prime.ru/20260313/sanktsii-868283484.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

