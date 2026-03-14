Иран пригрозил США "горами пепла" при атаке на нефтяную инфраструктуру - 14.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Иран пригрозил США "горами пепла" при атаке на нефтяную инфраструктуру
2026-03-14T10:38+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
сша
иран
ормузский пролив
дональд трамп
али хаменеи
10:38 14.03.2026
 
Иран пригрозил уничтожить инфраструктуру нефтяных компаний, связанных с США

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 мар - ПРАЙМ. Вся нефтяная, экономическая и энергетическая инфраструктура нефтяных компаний, связанных с США, "превратится в горы пепла" в случае атаки на соответствующую иранскую инфраструктуру, заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по нефтяной инфраструктуре иранского острова Харк, если свободе судоходства в Ормузском проливе будут создаваться помехи.
"В ответ на заявления президента-террориста США мы заявляем, что в случае атаки на нефтяную, экономическую и энергетическую инфраструктуру Исламской Республики Иран, как мы ранее предупреждали, сейчас же вся нефтяная, экономическая и энергетическая инфраструктура, принадлежащая нефтяным компаниям по всему региону, в которых США имеют свою долю, или которые сотрудничают с США, будет уничтожена и превратится в горы пепла", – приводит слова Зольфагари гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
