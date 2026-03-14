https://1prime.ru/20260314/venesuela-868298310.html

Венесуэла направила в Колумбию первую партию сжиженного нефтяного газа

2026-03-14T02:14+0300

энергетика

нефть

газ

колумбия

венесуэла

сша

pdvsa

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868298310.jpg?1773443691

МЕХИКО, 14 мар - ПРАЙМ. Венесуэла направила автоцистернами в Колумбию первую партию сжиженного нефтяного газа (LPG), поставки начались через пограничный мост Симона Боливара, заявила исполнительный вице-президент страны Делси Родригес. "Это первый проход по мосту Симона Боливара цистерн с LPG - бутаном, который направляется в Колумбию … Народ Колумбии и народ Венесуэлы могут стать свидетелями первой экспортной поставки LPG из Венесуэлы", - сказала Родригес в ходе встречи с делегацией правительства Колумбии во дворце Мирафлорес, которую показал телеканал VTV. Вице-президент по газу государственной нефтяной компании PDVSA и президент PDVSA Gas Янньер Вилория Кинтеро, выступая по видеосвязи с пограничного моста в Сан-Антонио-дель-Тачира, заявил, что колонна автоцистерн с газом стала первым этапом восстановления двусторонней торговли энергоресурсами. "Сегодня мы начинаем развёртывание флота цистерн для Республики Колумбия … первые машины уже выходят на мост и будут доставлять бутан населению приграничной зоны", - сказал он. По словам Родригес, первая партия топлива стала жестом доброй воли со стороны венесуэльской государственной компании PDVSA и призвана открыть новый этап энергетического сотрудничества. Она добавила, что в дальнейшем Каракас рассчитывает восстановить поставки природного газа по газопроводу, соединяющему Венесуэлу и Колумбию. Министерство горной промышленности и энергетики Колумбии два дня назад сообщило, что поставки природного газа из Венесуэлы в Колумбию планируется возобновить после ремонта участка двустороннего газопровода "Антонио Рикаурте". Соответствующая договоренность была достигнута на встрече представителей министерств энергетики и окружающей среды Колумбии, национального агентства экологических лицензий (ANLA) и местного подразделения венесуэльской государственной компании PDVSA. Газопровод "Антонио Рикаурте" протяженностью около 225 километров был открыт в 2007 году. Его первая очередь предусматривала поставки газа из колумбийского региона Ла-Гуахира в район озера Маракайбо в Венесуэле, а вторая - транспортировку газа в обратном направлении, из Венесуэлы в Колумбию. Работа трубопровода была прервана в 2019 году на фоне ухудшения отношений между странами при колумбийском президенте Иване Дуке. Его пропускная способность составляет более 14 миллионов кубических метров газа в сутки. Строительство системы изначально финансировалось Венесуэлой и обошлось в сумму около 230 миллионов долларов США.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

