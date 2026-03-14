Венесуэла направила в Колумбию первую партию сжиженного нефтяного газа - 14.03.2026, ПРАЙМ
Венесуэла направила в Колумбию первую партию сжиженного нефтяного газа
2026-03-14T02:14+0300
МЕХИКО, 14 мар - ПРАЙМ. Венесуэла направила автоцистернами в Колумбию первую партию сжиженного нефтяного газа (LPG), поставки начались через пограничный мост Симона Боливара, заявила исполнительный вице-президент страны Делси Родригес. "Это первый проход по мосту Симона Боливара цистерн с LPG - бутаном, который направляется в Колумбию … Народ Колумбии и народ Венесуэлы могут стать свидетелями первой экспортной поставки LPG из Венесуэлы", - сказала Родригес в ходе встречи с делегацией правительства Колумбии во дворце Мирафлорес, которую показал телеканал VTV. Вице-президент по газу государственной нефтяной компании PDVSA и президент PDVSA Gas Янньер Вилория Кинтеро, выступая по видеосвязи с пограничного моста в Сан-Антонио-дель-Тачира, заявил, что колонна автоцистерн с газом стала первым этапом восстановления двусторонней торговли энергоресурсами. "Сегодня мы начинаем развёртывание флота цистерн для Республики Колумбия … первые машины уже выходят на мост и будут доставлять бутан населению приграничной зоны", - сказал он. По словам Родригес, первая партия топлива стала жестом доброй воли со стороны венесуэльской государственной компании PDVSA и призвана открыть новый этап энергетического сотрудничества. Она добавила, что в дальнейшем Каракас рассчитывает восстановить поставки природного газа по газопроводу, соединяющему Венесуэлу и Колумбию. Министерство горной промышленности и энергетики Колумбии два дня назад сообщило, что поставки природного газа из Венесуэлы в Колумбию планируется возобновить после ремонта участка двустороннего газопровода "Антонио Рикаурте". Соответствующая договоренность была достигнута на встрече представителей министерств энергетики и окружающей среды Колумбии, национального агентства экологических лицензий (ANLA) и местного подразделения венесуэльской государственной компании PDVSA. Газопровод "Антонио Рикаурте" протяженностью около 225 километров был открыт в 2007 году. Его первая очередь предусматривала поставки газа из колумбийского региона Ла-Гуахира в район озера Маракайбо в Венесуэле, а вторая - транспортировку газа в обратном направлении, из Венесуэлы в Колумбию. Работа трубопровода была прервана в 2019 году на фоне ухудшения отношений между странами при колумбийском президенте Иване Дуке. Его пропускная способность составляет более 14 миллионов кубических метров газа в сутки. Строительство системы изначально финансировалось Венесуэлой и обошлось в сумму около 230 миллионов долларов США.
