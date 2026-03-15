Венесуэла не может принять предложение Колумбии о нулевых пошлинах - 15.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260315/venesuela-868317897.html
Венесуэла не может принять предложение Колумбии о нулевых пошлинах
2026-03-15T03:44+0300
экономика
нефть
мировая экономика
венесуэла
колумбия
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868317897.jpg?1773535474
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Венесуэла не может принять предложение Колумбии о нулевых пошлинах в торговле

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МЕХИКО, 15 мар - ПРАЙМ. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что не может принять предложение президента Колумбии Густаво Петро о введении нулевых пошлин в двусторонней торговле из-за действующих против страны санкций.
"Президент Петро, нам бы хотелось, но это невозможно, потому что венесуэльский народ находится под санкциями, венесуэльские производители находятся под санкциями ... Мы не можем действовать в равных условиях", - сказала Родригес во время мероприятия по случаю Дня рыбака, ее выступление показал телеканал VTV.
Ранее Петро предложил установить нулевой тариф на всю двустороннюю торговлю между Каракасом и Боготой, а также углубить энергетическую интеграцию, уделив приоритет развитию чистой энергетики.
Комментируя инициативу, Родригес призвала снять санкции, введенные США против Венесуэлы, подчеркнув, что они ограничивают возможности страны в международной торговле.
Предложение Петро было озвучено спустя день после встречи представителей двух стран в Каракасе, где обсуждались вопросы безопасности, торговли, туризма и энергетики.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала