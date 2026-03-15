Венесуэла не может принять предложение Колумбии о нулевых пошлинах
Венесуэла не может принять предложение Колумбии о нулевых пошлинах - 15.03.2026, ПРАЙМ
Венесуэла не может принять предложение Колумбии о нулевых пошлинах
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что не может принять предложение президента Колумбии Густаво Петро о введении нулевых пошлин в... | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T03:44+0300
2026-03-15T03:44+0300
2026-03-15T03:44+0300
МЕХИКО, 15 мар - ПРАЙМ. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что не может принять предложение президента Колумбии Густаво Петро о введении нулевых пошлин в двусторонней торговле из-за действующих против страны санкций.
"Президент Петро, нам бы хотелось, но это невозможно, потому что венесуэльский народ находится под санкциями, венесуэльские производители находятся под санкциями ... Мы не можем действовать в равных условиях", - сказала Родригес во время мероприятия по случаю Дня рыбака, ее выступление показал телеканал VTV.
Ранее Петро предложил установить нулевой тариф на всю двустороннюю торговлю между Каракасом и Боготой, а также углубить энергетическую интеграцию, уделив приоритет развитию чистой энергетики.
Комментируя инициативу, Родригес призвала снять санкции, введенные США против Венесуэлы, подчеркнув, что они ограничивают возможности страны в международной торговле.
Предложение Петро было озвучено спустя день после встречи представителей двух стран в Каракасе, где обсуждались вопросы безопасности, торговли, туризма и энергетики.
МЕХИКО, 15 мар - ПРАЙМ. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что не может принять предложение президента Колумбии Густаво Петро о введении нулевых пошлин в двусторонней торговле из-за действующих против страны санкций.
"Президент Петро, нам бы хотелось, но это невозможно, потому что венесуэльский народ находится под санкциями, венесуэльские производители находятся под санкциями ... Мы не можем действовать в равных условиях", - сказала Родригес во время мероприятия по случаю Дня рыбака, ее выступление показал телеканал VTV.
Ранее Петро предложил установить нулевой тариф на всю двустороннюю торговлю между Каракасом и Боготой, а также углубить энергетическую интеграцию, уделив приоритет развитию чистой энергетики.
Комментируя инициативу, Родригес призвала снять санкции, введенные США против Венесуэлы, подчеркнув, что они ограничивают возможности страны в международной торговле.
Предложение Петро было озвучено спустя день после встречи представителей двух стран в Каракасе, где обсуждались вопросы безопасности, торговли, туризма и энергетики.