В аэропорту Сочи задержали 30 рейсов - 18.03.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Сочи задержали 30 рейсов
12:41 18.03.2026
 
В аэропорту Сочи из-за временных ограничений на полеты задержали 30 рейсов

СОЧИ, 18 мар – ПРАЙМ. Тридцать рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Сочи после временных ограничений на полеты, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили минувшей ночью в аэропорту Сочи, они продлились около 10 часов, сообщала Росавиация.
Согласно данным онлайн-табло, задерживаются 17 рейсов на вылет из Сочи в Екатеринбург, Ноябрьск, Казань, Тюмень, Самару, Санкт-Петербург, Челябинск, Москву, а также два рейса в Шарм-эш-Шейх и один рейс в Стамбул. На прилет задерживаются 13 рейсов из Перми, Екатеринбурга, Уфы, Казани, Самары, Новосибирска, Москвы, Тбилиси, Батуми, Антальи, Стамбула и несколько рейсов из Москвы. Один рейс из Оренбурга авиакомпании "Икар" отменен.
 
