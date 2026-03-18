В аэропорту Сочи задержали 30 рейсов

В аэропорту Сочи задержали 30 рейсов

В аэропорту Сочи задержали 30 рейсов

Тридцать рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Сочи после временных ограничений на полеты, следует из данных онлайн-табло аэропорта. | 18.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-18T12:41+0300

2026-03-18T12:41+0300

2026-03-18T12:41+0300

СОЧИ, 18 мар – ПРАЙМ. Тридцать рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Сочи после временных ограничений на полеты, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили минувшей ночью в аэропорту Сочи, они продлились около 10 часов, сообщала Росавиация. Согласно данным онлайн-табло, задерживаются 17 рейсов на вылет из Сочи в Екатеринбург, Ноябрьск, Казань, Тюмень, Самару, Санкт-Петербург, Челябинск, Москву, а также два рейса в Шарм-эш-Шейх и один рейс в Стамбул. На прилет задерживаются 13 рейсов из Перми, Екатеринбурга, Уфы, Казани, Самары, Новосибирска, Москвы, Тбилиси, Батуми, Антальи, Стамбула и несколько рейсов из Москвы. Один рейс из Оренбурга авиакомпании "Икар" отменен.

сочи

москва

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сочи, москва, екатеринбург, росавиация, "икар", воздушный транспорт