Иран заявил об ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Израиле
Иранские военные насели удары по израильским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в Ашдоде и Хайфе, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). | 19.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-19T20:57+0300
ТЕГЕРАН, 19 мар - ПРАЙМ. Иранские военные насели удары по израильским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в Ашдоде и Хайфе, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). "Были нанесены удары высокоточными ракетами по НПЗ в Хайфе и Ашдоде, являющимся крупнейшими комплексами по переработки нефти сионистского режима", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана. Корпус стражей таким образом сообщил о 65-ой волне ударов в рамках операции против США и Израиля, отметив, что также атаковал военные объекты в Израиле. Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
ПРАЙМ
Происшествия, Нефть, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Али Хаменеи, КСИР, НПЗ, ООН
