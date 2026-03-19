Стармер обеспокоен последствиями атаки на газовый завод в Катаре - 19.03.2026, ПРАЙМ
Стармер обеспокоен последствиями атаки на газовый завод в Катаре
https://1prime.ru/20260319/britaniya-868464341.html
ЛОНДОН, 19 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в переговорах с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани выразил обеспокоенность по поводу последствий атаки на газовый завод в Катаре для экономики Британии и мира, заявили в четверг в канцелярии премьера.
Ранее военные Ирана подтвердили, что атаковали энергообъекты на Ближнем Востоке в ответ на удары по газовой инфраструктуре месторождения "Южный Парс". Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Иран совершит атаку на Катар, то Штаты уничтожат месторождение "Южный Парс" с такой силой, какую Иран никогда не видел. Он также заявил, что Штаты не знали о планах Израиля атаковать объекты.
"Премьер-министр провел беседу с эмиром Катара, его высочеством шейхом Тамимом бен Хамадом бен Халифой Аль Тани. Премьер-министр начал с осуждения ударов Ирана по энергетическим объектам Катара, нанесенных ночью. Он сказал, что такие безрассудные атаки на критически важную инфраструктуру могут еще больше углубить кризис в регионе и усугубить серьезные экономические последствия, которые ощущаются во всем мире, в том числе и в Великобритании", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Как сообщило в четверг агентство Рейтер, генеральный директор катарской энергетической компании QatarEnergy Саад аль-Кааби заявил, что в результате нападений были повреждены две из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании. Он также заявил, что в течение трех-пяти лет компания будет недопроизводить 12,8 миллиона тонн СПГ в год, а это составляет около 17% экспорта Катара.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Британия сняла санкции с "Транснефти" на трансфер нефти из Казахстана
Вчера, 20:22
 
ЭкономикаГазНефтьИРАНКАТАРБЛИЖНИЙ ВОСТОККир СтармерДональд ТрампАли ХаменеиQatarEnergyООН
 
 
