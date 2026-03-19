Трамп просил Нетаньяху не атаковать нефтяные и газовые месторождения Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что сказал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху не атаковать нефтяные и газовые месторождения Ирана. | 19.03.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что сказал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху не атаковать нефтяные и газовые месторождения Ирана. Трамп ранее утверждал, что Соединенные Штаты не знали о планах Израиля атаковать месторождение "Южный Парс", Катар также не был вовлечен и не подозревал о подготовке атаки. "Да, я говорил с ним (Нетаньяху – ред.). Я сказал ему: "Не делай этого", - и он не будет этого делать. Мы независимы. Мы отлично ладим. Наши действия скоординированы", – сказал он журналистам в Белом доме. Военные Ирана ранее подтвердили, что атаковали энергообъекты на Ближнем Востоке в ответ на удары по газовой инфраструктуре месторождения "Южный Парс". Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

