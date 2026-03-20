Не только нефть. Что начнет дорожать из-за кризиса на Ближнем Востоке

Не только нефть. Что начнет дорожать из-за кризиса на Ближнем Востоке - 20.03.2026, ПРАЙМ

Не только нефть. Что начнет дорожать из-за кризиса на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке вновь вывела сырьевые рынки в центр внимания инвесторов. Но нефть лишь первый сигнал для рынков. Исторически вслед за... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T05:05+0300

2026-03-20T05:05+0300

2026-03-20T05:05+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке вновь вывела сырьевые рынки в центр внимания инвесторов. Но нефть лишь первый сигнал для рынков. Исторически вслед за энергетикой начинают дорожать и другие сырьевые активы, от удобрений и промышленных металлов до аграрных товаров. Когда растут цены на энергоносители и усиливаются риски перебоев поставок, инвесторы быстро пересматривают оценку целых отраслей, связанных с сырьем. Поэтому для инвесторов гораздо важнее понять, какие активы сейчас реагируют на геополитические риски быстрее остальных и какие компании могут стать главными бенефициарами новой сырьевой волны.Нефтяные сценарии геополитического кризисаИменно нефтяной рынок традиционно остается первым каналом, через который геополитические конфликты отражаются на глобальной экономике. В середине марта нефть была дороже 100 долларов за баррель. Дальнейшая динамика будет зависеть от масштабов эскалации. Закрытие Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой торговли нефтью, усиливает риски для глобальных поставок. В случае ударов по энергетической инфраструктуре региона котировки могут превысить максимумы 2022 года - около 130 долларов. В более экстремальном сценарии при серьезных перебоях поставок или фактической остановке экспорта из региона рынок может увидеть цены близкие к 200 долларам за баррель. При этом точную верхнюю границу в подобных условиях прогнозировать сложно.Дополнительным фактором остается и ограниченность предложения на рынке. Страны OPEC+ продолжают сокращать добычу, а инфраструктура в регионе находится под повышенными рисками. В таких условиях пространство для снижения цен выглядит крайне ограниченным. Фактически единственный сценарий, который способен быстро развернуть цены вниз - резкое падение спроса, подобное тому, что происходило во время пандемии COVID-19, когда локдауны и остановка целых отраслей экономики привели к резкому снижению потребления нефти.Ограниченными выглядят и возможности сгладить ценовые колебания за счет стратегических резервов. Страны Международного энергетического агентства (IEA) уже приняли решение о крупнейшем в истории совместном высвобождении нефти из стратегических запасов около 400 млн баррелей. США обеспечивают крупнейшую часть этих поставок, высвобождая 172 млн баррелей из своего нефтяного резерва. При этом сами резервы остаются на минимальных уровнях почти за последние 40 лет: в американском резерве сейчас около 415 млн баррелей. Это существенно ограничивает возможности дальнейших интервенций. В результате даже столь масштабное высвобождение нефти может лишь частично компенсировать возможные перебои поставок и в большей степени направлено на стабилизацию ожиданий рынка и снижение панических настроений.Высокие цены на нефть неизбежно становятся и фактором ускорения мировой инфляции. Как показывает практика, через 3-6 месяцев рост стоимости энергоносителей начинает транслироваться в цены на продукты питания, транспорт и другие базовые товары.Сырьевые рынки: эффект цепной реакцииПохожая динамика уже наблюдалась в 2022 году. Тогда вслед за резким ростом цен на энергоносители быстро подорожали и другие сырьевые товары: удобрения, промышленные металлы, пшеница и уголь. Причиной стали перебои в глобальных цепочках поставок, санкционные ограничения и рост неопределенности на рынках.Однако нынешняя ситуация имеет важное отличие. По многим металлам, как промышленным, так и драгоценным, восходящий тренд продолжается уже около полутора лет и связан прежде всего с фундаментальными факторами: ограниченным предложением, фрагментацией мировой экономики и ростом спроса перехода на альтернативные источники энергии. Поэтому текущий конфликт вряд ли станет главным драйвером роста, значительная часть этого движения уже заложена в ценах.При этом геополитическая напряженность может усилить волатильность на ряде других сырьевых рынков. В первую очередь речь идет об удобрениях и компонентах для сельского хозяйства: аммиаке, поташе и фосфатах, где стоимость производства напрямую зависит от цен на энергоносители и устойчивости логистики.Если конфликт приведет к перебоям транспортных маршрутов или ограничениям поставок, давление может распространиться и на аграрные рынки, прежде всего пшеницу и кукурузу, а также на промышленные металлы, такие как алюминий и медь, производство которых остается крайне энергоемким.Роль защитных активовГеополитическая напряженность традиционно усиливает интерес к защитным инструментам, однако текущая динамика на рынке драгоценных металлов формируется не только конфликтами.Рост цен на металл начался задолго до последней эскалации на Ближнем Востоке. Среди ключевых драйверов - фрагментация мировой экономики, постепенная дедолларизация резервов и ожидания цикла снижения процентных ставок ведущими центральными банками. В этой ситуации геополитические риски скорее усиливают уже существующий тренд, чем формируют новый импульс роста.Помимо золота, интерес представляют и другие защитные инструменты. В сегменте драгоценных металлов это прежде всего серебро и платина, хотя их динамика, как правило, остается более волатильной.Среди валют традиционными “убежищами” остаются швейцарский франк и японская иена, которые исторически укрепляются в периоды роста глобальной неопределенности.Российский рынок: кто выигрывает от роста сырьяЗападные аналитики традиционно называют Россию одним из бенефициаров роста сырьевых цен. По нашей оценке, ключевым драйвером для российского рынка остается нефтегазовый сектор. Еще в прошлом году в компании делали ставку на этот сегмент как на один из локомотивов рынка и эта идея во многом оправдалась на фоне роста цен на нефть и повышенного интереса инвесторов к экспортным компаниям.Среди основных бенефициаров можно выделить крупнейших экспортеров энергоресурсов - Роснефть, Лукойл, Татнефть и Новатэк. Рост цен на нефть напрямую отражается на их выручке, денежном потоке и дивидендном потенциале. Дополнительным фактором может стать и санкционная динамика. Если ограничения на покупку российской нефти будут постепенно смягчаться, например, через расширение поставок в Индию или пересмотр ценовых ограничений, то эффект от роста цен может усилиться.Что это означает для инвестораС инвестиционной точки зрения текущая ситуация усиливает интерес к российскому нефтегазовому сектору, который при высоких ценах на сырье остается одним из главных бенефициаров геополитической напряженности. В таких условиях логично увеличивать долю бумаг компаний этого сегмента в структуре портфеля. Речь прежде всего идет о крупнейших экспортерах энергоресурсов - Роснефть, Лукойл, Газпром нефть и Новатэк, финансовые показатели которых напрямую выигрывают от роста цен на сырьевые активы.Еще одним возможным инструментом остается индекс Московской биржи (IMOEX) - основной индикатор российского фондового рынка, отражающий динамику крупнейших публичных компаний страны. Рассмотреть инвестиции можно через фьючерсы на индекс, паевые фонды или покупку корзины акций.По нашей оценке, сочетание высоких цен на нефть, ожидаемого снижения ключевой ставки Банка России уже на ближайшем заседании в пятницу и отсутствия новых санкционных ограничений может создать благоприятные условия для российского фондового рынка. В такой конфигурации этот сегмент способен стать одной из немногих инвестиционных идей на горизонте 2026-2027 годов.Автор - Алексей Антонов, руководитель отдела инвестиционного консультирования Солид Инвестиции

ормузский пролив

ближний восток

сша

Алексей Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/11/868380484_0:0:640:640_100x100_80_0_0_c6237c42fd76692f144929696ceeb266.jpg

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алексей Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/11/868380484_0:0:640:640_100x100_80_0_0_c6237c42fd76692f144929696ceeb266.jpg

нефть, ормузский пролив, ближний восток, сша, роснефть, лукойл, новатэк, мнения аналитиков