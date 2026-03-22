"Расчет на коллапс". В Киеве высказались о военной стратегии против России - 22.03.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Расчет на коллапс". В Киеве высказались о военной стратегии против России
Конфликт с Ираном оказал настолько серьезное влияние на международные отношения и экономическую обстановку, что Европа – главный спонсор Украины – может быть... | 22.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Конфликт с Ираном оказал настолько серьезное влияние на международные отношения и экономическую обстановку, что Европа – главный спонсор Украины – может быть вынуждена наладить отношения с Россией, что заставит Киев пересмотреть военную стратегию, сообщает "Страна.ua"."Ситуация ставит перед Киевом вопрос о смене прежней военной стратегии, которая заключалась в расчете на экономический коллапс России при гарантиях сохранении западной поддержки", — говорится в материале.Как отмечают журналисты, оба этих сценария выглядят маловероятными, а продолжение конфликта на Украине "несет риск серьезного ухудшения переговорных позиций украинских властей".Президент США Дональд Трамп 17 марта во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме заявил, что без американской поддержки Украина быстро потерпела бы поражение в противостоянии с Россией. Ранее Трамп критиковал европейских союзников за их нежелание присоединяться к предлагаемой США операции в Ормузском проливе, заявив, что у Вашингтона нет необходимости взаимодействовать с ЕС в вопросе помощи Украине. Он также отметил, что бывший американский президент Джо Байден напрасно помогал Киеву.
https://1prime.ru/20260307/vengriya-868115205.html
https://1prime.ru/20260316/ukraina-868360916.html
На Украине заявили о пересмотре военной стратегии против РФ

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Конфликт с Ираном оказал настолько серьезное влияние на международные отношения и экономическую обстановку, что Европа – главный спонсор Украины – может быть вынуждена наладить отношения с Россией, что заставит Киев пересмотреть военную стратегию, сообщает "Страна.ua".
"Ситуация ставит перед Киевом вопрос о смене прежней военной стратегии, которая заключалась в расчете на экономический коллапс России при гарантиях сохранении западной поддержки", — говорится в материале.
Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
"Даже нищие". Произошедшее с украинцами в Венгрии вызвало панику в Германии
7 марта, 22:16
Как отмечают журналисты, оба этих сценария выглядят маловероятными, а продолжение конфликта на Украине "несет риск серьезного ухудшения переговорных позиций украинских властей".
Президент США Дональд Трамп 17 марта во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме заявил, что без американской поддержки Украина быстро потерпела бы поражение в противостоянии с Россией.
Ранее Трамп критиковал европейских союзников за их нежелание присоединяться к предлагаемой США операции в Ормузском проливе, заявив, что у Вашингтона нет необходимости взаимодействовать с ЕС в вопросе помощи Украине. Он также отметил, что бывший американский президент Джо Байден напрасно помогал Киеву.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2026
"Согласится вывести". На Украине сделали заявление о переговорах с Россией
16 марта, 20:58
 
