https://1prime.ru/20260322/ukraina-868540842.html

"Расчет на коллапс". В Киеве высказались о военной стратегии против России

Конфликт с Ираном оказал настолько серьезное влияние на международные отношения и экономическую обстановку, что Европа – главный спонсор Украины – может быть... | 22.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-22T21:04+0300

спецоперация на украине

россия

киев

украина

сша

дональд трамп

джо байден

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Конфликт с Ираном оказал настолько серьезное влияние на международные отношения и экономическую обстановку, что Европа – главный спонсор Украины – может быть вынуждена наладить отношения с Россией, что заставит Киев пересмотреть военную стратегию, сообщает "Страна.ua"."Ситуация ставит перед Киевом вопрос о смене прежней военной стратегии, которая заключалась в расчете на экономический коллапс России при гарантиях сохранении западной поддержки", — говорится в материале.Как отмечают журналисты, оба этих сценария выглядят маловероятными, а продолжение конфликта на Украине "несет риск серьезного ухудшения переговорных позиций украинских властей".Президент США Дональд Трамп 17 марта во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме заявил, что без американской поддержки Украина быстро потерпела бы поражение в противостоянии с Россией. Ранее Трамп критиковал европейских союзников за их нежелание присоединяться к предлагаемой США операции в Ормузском проливе, заявив, что у Вашингтона нет необходимости взаимодействовать с ЕС в вопросе помощи Украине. Он также отметил, что бывший американский президент Джо Байден напрасно помогал Киеву.

киев

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

