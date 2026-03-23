Цена на бензин в США выросла до максимума за 3,5 года - 23.03.2026, ПРАЙМ
Цена на бензин в США выросла до максимума за 3,5 года - 23.03.2026, ПРАЙМ
Средняя цена бензина в США выросла до максимума за три с половиной года, выяснило РИА Новости на основе данных аналитиков. | 23.03.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 23 мар - ПРАЙМ. Средняя цена бензина в США выросла до максимума за три с половиной года, выяснило РИА Новости на основе данных аналитиков. Летом 2022 года цена на бензин в США установила антирекорд, превысив 5 долларов. Республиканец Дональд Трамп неоднократно обращал на это внимание в ходе свое предвыборной кампании, критикуя тогдашнего президента Джо Байдена. К концу лета стоимость топлива снизилась и в сентябре, октябре держалась на уровне 3,8-3,9 доллара. Следующий пик пришелся на сентябрь 2023 года, когда по данным аналитиков из независимой организации Energy Information Administration, американцы снова вынуждены были платить за бензин более 3,9 доллара. По данным американской автомобильной ассоциации, на данный момент средняя цена на бензин выросла до 3,956 доллара - более чем на треть за месяц. Такой высокой стоимость бензина не была с осени 2022 года. Перевалить психологическую отметку в 4 доллара цена на топливо может уже во вторник. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
ВАШИНГТОН, 23 мар - ПРАЙМ. Средняя цена бензина в США выросла до максимума за три с половиной года, выяснило РИА Новости на основе данных аналитиков.
Летом 2022 года цена на бензин в США установила антирекорд, превысив 5 долларов. Республиканец Дональд Трамп неоднократно обращал на это внимание в ходе свое предвыборной кампании, критикуя тогдашнего президента Джо Байдена. К концу лета стоимость топлива снизилась и в сентябре, октябре держалась на уровне 3,8-3,9 доллара. Следующий пик пришелся на сентябрь 2023 года, когда по данным аналитиков из независимой организации Energy Information Administration, американцы снова вынуждены были платить за бензин более 3,9 доллара.
По данным американской автомобильной ассоциации, на данный момент средняя цена на бензин выросла до 3,956 доллара - более чем на треть за месяц. Такой высокой стоимость бензина не была с осени 2022 года. Перевалить психологическую отметку в 4 доллара цена на топливо может уже во вторник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В Германии цены на дизель приближаются к рекорду
