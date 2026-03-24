Petrobras и Pemex могут стать партнерами в глубоководной добыче - 24.03.2026, ПРАЙМ
Petrobras и Pemex могут стать партнерами в глубоководной добыче
2026-03-24T19:43+0300
экономика
нефть
мексика
бразилия
клаудия шейнбаум
лула да силва
petrobras
pemex
https://1prime.ru/20260118/neft-866484590.html
19:43 24.03.2026
 
Petrobras и Pemex могут стать партнерами в глубоководной добыче

Делегация Petrobras посетит Мексику для обсуждения сотрудничества с Pemex

МЕХИКО, 24 мар - ПРАЙМ. Делегация бразильской нефтяной компании Petrobras в апреле посетит Мексику для обсуждения возможного партнерства с Pemex в глубоководных проектах, сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.
"Он (президент Бразилии Лула да Силва - ред.) предложил: почему бы нам не создать альянс, Petrobras обладает большим опытом в глубоководной добыче. Пока решение не принято, но в апреле приедет директор Petrobras, чтобы встретиться с руководством Pemex, министром энергетики, я также проведу встречу, чтобы понять, в чем именно состоит предложение", - сказала Шейнбаум на пресс-конференции.
По ее словам, инициатива обсуждалась в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии.
При этом Шейнбаум отметила интерес Мексики к бразильскому опыту в сфере биотоплива. В частности, речь идет о производстве этанола из сахарного тростника, где Бразилия обладает значительными наработками, а также о развитии технологий получения биомассы, включая исследования с использованием агавы.
Мексиканская сторона, как пояснила глава государства, рассматривает возможность сотрудничества между учеными двух стран в этих направлениях, чтобы адаптировать и развивать подобные технологии внутри страны.
Работа нефтяных станков-качалок - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
Рынок нефти развернулся: в 2026 году он зависит от необычного региона
18 января, 05:05
 
ЭкономикаНефтьМЕКСИКАБРАЗИЛИЯКлаудия ШейнбаумЛула да СилваPetrobrasPemex
 
 
