https://1prime.ru/20260324/dobycha-868592631.html

Petrobras и Pemex могут стать партнерами в глубоководной добыче

Делегация бразильской нефтяной компании Petrobras в апреле посетит Мексику для обсуждения возможного партнерства с Pemex в глубоководных проектах, сообщила... | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T19:43+0300

экономика

нефть

мексика

бразилия

клаудия шейнбаум

лула да силва

petrobras

pemex

https://cdnn.1prime.ru/img/83506/94/835069442_0:237:3219:2048_1920x0_80_0_0_ae0fc4be6fa27374ee5a21af22d52762.jpg

МЕХИКО, 24 мар - ПРАЙМ. Делегация бразильской нефтяной компании Petrobras в апреле посетит Мексику для обсуждения возможного партнерства с Pemex в глубоководных проектах, сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум. "Он (президент Бразилии Лула да Силва - ред.) предложил: почему бы нам не создать альянс, Petrobras обладает большим опытом в глубоководной добыче. Пока решение не принято, но в апреле приедет директор Petrobras, чтобы встретиться с руководством Pemex, министром энергетики, я также проведу встречу, чтобы понять, в чем именно состоит предложение", - сказала Шейнбаум на пресс-конференции. По ее словам, инициатива обсуждалась в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии. При этом Шейнбаум отметила интерес Мексики к бразильскому опыту в сфере биотоплива. В частности, речь идет о производстве этанола из сахарного тростника, где Бразилия обладает значительными наработками, а также о развитии технологий получения биомассы, включая исследования с использованием агавы. Мексиканская сторона, как пояснила глава государства, рассматривает возможность сотрудничества между учеными двух стран в этих направлениях, чтобы адаптировать и развивать подобные технологии внутри страны.

https://1prime.ru/20260118/neft-866484590.html

мексика

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

